Eesti Energia universaalteenuselt on lahkunud üle 10 000 kliendi

Eesti Energia pakutavalt universaalteenuse paketilt on praeguseks lahkunud ligikaudu 10 000 tarbijat.

Eesti Energia universaalteenuselt lahkujatest on ligikaudu 25 protsenti liikunud fikseeritud hinnaga paketile ja 75 protsenti börsipaketile, ütles ettevõtte pressiesindaja Mattias Kaiv.

Need näitajad kajastavad vaid universaalteenuse kliente, kes ostavad teenust Eesti Energialt, kuid universaalteenust pakuvad ka teised elektrimüüjad.

Eesti Energia universaalteenuse hind on 19,2 senti kilovatt-tunni eest. Börsihind oli detsembris keskmiselt 26 senti, sellele lisanduvad ka käibemaks ja ettevõtja marginaal. Jaanuaris langes Nord Pooli kuu keskmine hind 9,9 sendile ning veebruari esimestel nädalatel on see püsinud ligikaudu 11 sendi juures.

Ka mitmete fikseeritud hinnaga pakettide hind on langenud universaalteenusest madalamale. Eesti Energia pakub klientidele näiteks seitsmeaastase pikkusega fikseeritud paketti, mille hind jääb universaalteenusest 20 protsenti allapoole.

"Kui turuhindade odavnemise trend jätkub, siis on oodata ka hinnalangust fikseeritud hinnaga pakettides," ütles Kaiv.

Börsipaketi ja universaalteenuse vahel võivad kliendid vaid nädalase etteteatamisega vahetada kuni 2026. aastani.