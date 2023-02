Dossier Center: Putin eelistab soomusrongi lennukile

Ilja Roždestvenski väidab portaalis Dossier Center, et Venemaa president Vladimir Putin on asunud Venemaa sees ringi liikumiseks eelistama üha enam isiklikku soomusrongi. Konkreetne rong on suuresti eristamatu tavalistest Vene reisirongidest. Üks rongi kasutamise põhjus on liikumise privaatsus, kuna erinevalt lennukitest ei jälgita reisirongide liikumisi nii põhjalikult.

Ajakirjanik Ilja Roždestvenski väidab portaalis Dossier Center, et tema allikate ja analüüsi kohaselt kasutab Venemaa president Vladimir Putin Venemaa sees ringi reisimiseks üha enam isiklikku soomusrongi. Vastav rong seati Vene presidendi jaoks valmis juba 2014-2015 aastatel, kuid Putin hakkas seda Dossieri väitel rohkem kasutama alles 2021. aastal kui Vene armee alustas ettevalmistusi Ukraina invasiooniks.

Presidendi erirong kuulub väidetavalt Juri Kovaltšuki vennapojale. Kovaltšuk on Rossija Banki peamine aktsionär ning Vene presidendi Vladimir Putini lähedane sõber. Roždestvenski väitel eelistab Putin rongi lennukile, kuna lennukite liikumisi jälgitakse avalike andmete pealt väga aktiivselt. Samas reisironge sarnasel viisil detailselt ei jälgita. Väidetavalt on Putini erirong väliselt eristamatu tavalistest Vene reisirongidest, kuid on soomustatud.

Ilja Roždestvenski väitel on Vladimir Putini rongile antud Vene raudteedel eelissõidu õigus ning teiste rongide graafikuid seatakse Putini rongi järgi. Rongis olevat ka eraldi magamistuba ning kabinet koosolekute tarbeks. Samuti on eraldi vagun kommunikatsiooni tarbeks.

Erirongi olemasolu ei ole Roždestvenski väitel suur saladus ning tollane Vene peaminister Dmitri Medvedev pidas rongis 2019. aastal koosoleku, millest Komsomolskaja Pravda pärast kirjutas. Ajalehe kirjeldus rongist on sarnane sellele mida allikad kinnitasid Roždestvenskile – rongiga võivad sõita ainult Venemaa president ja peaminister.

Ilja Roždestvenski juhib oma kirjatükis tähelepanu, et Venemaa presidenti on avalikult rongi kasutamas nähtud väga harva. Viimati tegi Kremli pressiteenistus Putinist rongipildi 2012. aastal. Tegu oli tollal soomustatud erirongi eelmise variandiga. Samuti pole kunagi avalikustatud erirongi välist väljanägemist ning seda seepärast, et tavalisest rongist eristavad seda mitmed antennid, mida on hoolikal jälgimisel rongi peal näha.

Videouurimust Putini rongist on võimalik (vene keeles) vaadata Youtube kanalil Ходорковский LIVE.