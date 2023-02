Ukraina vaidlustas esmaspäeval Moskva väited, et Vene väed vallutasid Bahmuti lähedal asuva Krasna Hora küla. Vene palgasõdurite rühmituse Wagner juht Jevgeni Prigožin väitis pühapäeval, et tema sõdurid vallutasid Krasna Hora küla. Hiljem teatas ka Moskva, et Vene väed vallutasid Krasna Hora küla.

Oluline 14. veebruaril kell 5.55:

- Kiiev eitas Krasna Hora langemist Vene vägede kätte;

- Kiiev: Venemaa takistab laevade sisenemist Odessa sadamasse;

- Zelenski sõnul peab Ukraina maailmas suurendama oma diplomaatilist tegevust;

Kiiev eitas Krasna Hora langemist Vene vägede kätte

Ukraina vaidlustas esmaspäeval Moskva väited, et Vene väed vallutasid Bahmuti lähedal asuva Krasna Hora küla.

"Väide, et venelased vallutasid Krasna Hora, see ei vasta tõele. Seal käivad lahingud, hoiame seda oma kontrolli all," ütles Ukraina relvajõudude esindaja Serhi Tšerevatõi.

Venemaa palgasõdurite rühmituse Wagner juht Jevgeni Prigožin teatas pühapäeval, et tema sõdurid vallutasid Krasna Hora küla. Hiljem teatas ka Moskva, et Vene väed vallutasid Krasna Hora küla.

Tšerevatõi lisas, et Vene väed jätkavad Bahmuti ründamist.

Ukraina kaitseministeerium teatas esmaspäeval, et lahingud Bahmuti pärast jätkuvad, vahendas CNN.

"Vaenlane muudab pidevalt taktikat. Mõnikord ründab ta väikeste salkadega, mõnikord kasutab ründamiseks rohkem sõdureid. Vaenlane terroriseerib tsiviilelanikke ja pommitab taristut. Mõnikord tundub, et okupant on tugevam. Siiski on tal üks suur nõrkus, ta tegutseb võõral väljakul," teatas Ukraina kaitseministeerium.

Venemaa on püüdnud Bahmuti linna vallutada suvest saadik ning teeb nüüd jõupingutusi, et see põhjast ja lõunast ümber haarata.

Kiiev: Venemaa takistab laevade sisenemist Odessa sadamasse

Ukraina taristuministeerium teatas esmaspäeval, et eelmisel nädalal eksportisid 25 laeva Aafrika, Aasia ja Euroopa riikidesse 1,1 miljonit tonni põllumajandustooteid. Ministeerium teatas, et Odessasse tuli vähem laevu. Eelmisel nädal võttis sadama vastu 16 laeva, üleeelmisel 25. Ministeerium süüdistab Moskvat sabotaažis oma kontrollitsoonis Bosporuse väinas, vahendas The Kyiv Independent.

Zelenski sõnul peab riik maailmas suurendama oma diplomaatilist tegevust

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles esmaspäeval oma igaõhtuses videopöördumises, et riik peab maailmas suurendama oma diplomaatilist tegevust.

Zelenski sõnul on diplomaatilised suhted olulised, et riik saaks jätkata võitlust Venemaa agressiooni vastu. Ukraina president lisas, et vestles telefoni teel Filipiinide presidendiga.

"Ukrainal peavad olema head suhted kogu Kagu-Aasia piirkonnaga, iga selle piirkonna riigiga. Anname endast parima, et teha see teoks," teatas Zelenski.

"Ukraina diplomaatial on kindel eesmärk. Luua sidemed kõikide maailma piirkondadega, kus meie kohalolek pole veel piisav. Et kõik riigid saaksid aru Ukraina seisukohtadest," ütles Zelenski.