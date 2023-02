Lätis on sündimus viimase 100 aasta madalaimal tasemel

Läti statistikaameti teatel oli 2022. aasta Lätis viimase saja aasta väikseim sündimus. Eelmisel aastal sündis Lätis 15 535 last, mis on 1885 last vähem kui 2021. aastal, vahendas LSM. Nii 2020. kui 2021. aastal sündis üle 17 tuhande lapse. 2019. aastal sündis Lätis 18 786 last.

Võrrelduna 2021. aastaga, mil koroonapandeemia tõttu oli suremus kõrge, vähenes surmas arv riigis 12,3 protsenti. Läti elanikkond vähestest sündidest hoolimata siiski kasvas – riiki saabus ligi 40 000 Ukraina sõjapõgenikku.

In Latvia in Q4 2022 compared to Q4 2021:

birth number down by⬇️19.2 % ;

mortality down by ⬇️23.1 %;

‍❤️‍ marriage number up by ⬆️14.4 %. pic.twitter.com/FXhy1ibemE — Statistics Latvia (@CSB_Latvia) February 14, 2023

Hinnanguliselt elas Lätis 2023. aasta 1. jaanuaril 1,89 miljonit inimest ehk 15 200 inimest rohkem kui 2022. aasta alguses.

Läti elanikkond on sisserännet arvestamata vähenenud alates 1990. aastast.

2022. aastal registreeriti Lätis 12 110 abielu ehk 882 abielu rohkem kui aasta tagasi. Enne koroonapandeemiat 2014. aastast 2019. aastal registreeriti samuti ligikaudu 12 000 abielu iga aasta. 2020. aastal registreeriti 10 702 abielu.