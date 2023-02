Kriminaalid saadavad Vene naised Argentinasse passi saamiseks sünnitama

Alates Venemaa täieulatuslikust kallaletungist Ukrainale on Argentinas ametlikel andmetel sünnitamas käinud 10 500 Vene kodanikust naist. Selle põhjuseks on Argentina seadus, mille järgi iga riigi territooriumil sündinu saab automaatselt Argentina kodakondsuse. Argentina valitsuse hinnangul on sünnitusturismi taga kuritegelikud rühmitused, kes teenivad selle pealt raha, vahendas Reuters.

Argentina immigratsiooniameti juht Florencia Carignano teatas pühapäeval Twitteris, et "maffia-organisatsioonid saavad kasu vahendades pakette Argentina passi omandamiseks inimestele, kes tegelikult ei taha meie riigis elada".

Argentina tiene una tradición migrante de la cual nos enorgullecemos, pero enfrentamos las mafias que se aprovechan de esto para atentar contra nuestro pasaporte que se encuentra entre los 20 más seguros del mundo. Estamos comprometidos en hacer realidad el país que soñamos. pic.twitter.com/QWPUY3VTbF — Florencia Carignano (@florcarignanook) February 14, 2023

Vene Föderatsiooni kodanikud saavad reisida Argentinasse ilma viisata. Florencia Carignano sõnul on viimastel kuudel kasvanud Venemaalt tulnud naiste osakaal. Carignano sõnul intervjueeriti eraldi 350 rasedat Vene naist, kellega suheldes ilmnes kriminaalide vahendustegevus.

Immigratsiooniameti juht teatas, et nad on seni kogutud info edastanud Argentina õigussüsteemile, mille eesmärgiks on Argentina passide väljastamise korrektsuse tagamine.

Enamus riikides läänepoolkeral kehtib põhimõte (Ius soli), et kodakondsus antakse olenemata vanemate taustast neile, kes on riigi territooriumil füüsiliselt sündinud. Enamikus Euroopa, Aafrika ja Aasia riikides kehtib teistsugune põhimõte, mille kohaselt antakse kodakondsus neile, kelle vanemad või esivanemad on konkreetse riigi kodanikud. Seda tuntakse ka kui vereõiguse printsiipi (Ius sanguinis) ning see kehtib ka Eestis.