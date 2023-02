Kolmapäev tuleb pilvine ja mitmel pool on udu

Teisipäeval laius üle Lõuna-, Lääne- ja Kesk-Euroopa võimas kõrgrõhuala, mis tõi valdavalt kaasa päikesepaistelise ilma. Vahemere ääres ulatus õhutemperatuur juba 18 kraadini. Norra ja Põhja mere kohal laius aga suur madalrõhuala, kust said kas lund, lörtsi või vihma Island, Briti saared ja Norra põhjaosa ning rannikuala.

Kolmapäeva öösel püsib kõrgrõhuhari veel Baltimaade kohal, kuid eemaldub päeva jooksul vähehaaval kagu suunas ja ka meie ilma hakkab rohkem mõjutama üle Põhja-Euroopa laienev niiskema õhuga madalrõhuala.

Neljapäeval süveneb madalrõhkkond Norra merel ning selle lohk kandub üle Skandinaavia ka ida poole. See tähendab, et kuiv ja jahe õhk asendub peamiselt sooja õhu ning lörtsi- ja vihmaga. Baltimaades ka lumega.

Ööl vastu kolmapäeva Eestis pilvkate tiheneb, kuid sadu neist ei tule. Lääne-Eestist ida suunas laieneb aga udu. Läänekaare tuul puhub mandril nõrgalt, rannikul kuni 7 m/s. Õhutemperatuur on Eesti eri paigus erinev – Lääne pool on õhk 0 kraadi ümber. Mida rohkem ida poole, seda külmem väljas on.

Kolmapäeva hommikul on taevas pilvine, kuid sadu jätkuvalt ei tule. Paljudes kohtades püsib siiski udu. Tuul on ikka läänekaarest 2-8 m/s ja õhutemperatuur jääb vahemikku 0 kuni -2 kraadi. Teedel on ka suur libeduseoht.

Päev jätkub pilviselt. Mitmel pool püsib endiselt udu. Õhtu hakul sajab Lääne-Eestis ka veidi vihma. Tuul pöördub pärastlõunal edelasse ja lõunasse, läänerannikul tugevneb puhanguti 11 m/s. Õhk on -1 ja 3 kraadi vahel.

Nädala lõpp toob aga võrdlemisi pilvise taeva. Mitmel pool sajab nii lörtsi kui lund, Lääne-Eestis ka vihma. Kui veel neljapäeval ja reedel on temperatuur pigem nullis või kerges plussis, siis pühapäevaks langeb see nii päeval kui öösel miinuspoolele. Järk-järgult on aga tugevnemas tuul, mis pühapäevaks tõuseb iiliti päris tugevaks, seega see teeb maratonil osalemise pisut kõledamaks.