Iisrael eksportis esimest korda ajaloos naftat

Iisrael saatis esmaspäeval teele esimese toornafta tankerlaeva, mille laadung pärineb Energeani Karishi gaasiväljalt, vahendas The Financial Times.

Naftaettevõtte Energeani töö Karishi gaasiväljal on olnud vastuoluline, kuna Iisrael ja Liibanon ei suutnud pikalt ühist merepiiri kokku leppida ning üheks tüliõunaks oli Karishi gaasiväli. Merepiir kahe riigi vahel lepiti kokku USA vahendusel eelmise aasta oktoobris.

Iisraeli relvajõud tulistasid eelmise aasta juulis alla kolm drooni, mis olid tõenäoliselt Iraani toetatud Hezbollah grupi omad ning mis olid suunatud gaasivälja rajatiste vastu. Šiia-islamistlik Hezbollah tegutseb Liibanoni territooriumil ning grupeeringu poliitiline tiib on esindatud ka Liibanoni parlamendis.

Kuna piirkonnas on väljakutseid tekitav julgeolekuolukord, siis lülitas pühapäeva õhtul nafta naftatanker Seliger Aframax oma tuvastusseadme välja. Naftatanker suudab tarnida ligikaudu 700 000 barrelit toornaftat.

Iisrael sõltus enamuse riigi ajaloost nafta- ja maagaasi impordist. Mitmed suured naftatootjad Lähis-Idas keeldusid 1948. aastal asutatud riigile naftat tarnimast. Viimastel aastakümnetel on aga mitmed uued leiukohad vähendanud Iisraeli sõltuvust energiakandjate impordist ning praeguseks katab riik täielikult oma maagaasi vajadused ise ära.

Energeani jaoks on Karishi gaasiväljalt just toornafta ammutamine tähtis. Kuna Iisrael on isoleeritud gaasiturg, siis ei saa maagaasi müügist liialt palju tulu teenida, samas naftat saab tankerlaevadega igale poole viia. Londoni börsil noteeritud Energeani asutas 2007. aastal kreeklasest pankur Mathios Rigas. Iisrael toodab vähesel määral toornaftat alates 2019. aastast ka Leviathani gaasiväljalt.

Energean peaks hinnanguliselt aasta lõpuks suutma ammutada 150 000 barrelit naftat päevas Karishi gaasiväljalt. 2024. aastal peaks nafta ammutamise tase tõusma 200 000 barrelini päevas. Iisrael samas sõltub jätkuvalt nafta impordist ning Iisraeli siseriiklik nõudlus on ligikaudu 250 000 barrelit päevas. Iisrael ekspordib ka väiksel määral naftatooteid nagu bensiini ja diislit.