Kohalikud on Ohio rongiõnnetuse järel mures keskkonnareostuse pärast

Selle kuu alguses Ohio ja Pennsylvania piiril toimunud kaubarongiõnnetuse järel on mitme USA osariigi elanikud mures õhu- ja veekvaliteedi pärast. Sotsiaalmeedias levivad pildid surnud kaladest ja loomadest, kuid kohalikud ametnikud rõhutavad, et hiljuti võetud näidud on normi piires.

Kemikaale täis Norfolk Southerni kaubarong sõitis rööbastelt välja 4700 elanikuga East Palestine'i külas. Õnnetus põhjustas tulekahju, mistõttu kartsid kohaliku ametnikud suurt plahvatust. Selle vältimiseks suunati viie paakvaguni mürgised ained kraavi ja süütati põlema. Piirkonna elanikel kästi evakueeruda.

"Me põhimõtteliselt tegime külale keemiarünnaku, et raudtee uuesti avada," ütles ohtlike jäätmete spetsialist Silvero Caggiano.

Õnnetuse tagajärjel pole teadaolevalt keegi hukkunud, kuid paljudel on tekkinud küsimused piirkonna ohutuse kohta. Õhku paiskus vinüül- ja vesinikkloriidi, samuti fosgeeni. Viimast kasutati relvana esimeses maailmasõjas ja see võib põhjustada oksendamist ja hingamisraskusi.

Kohalikud elanikud on sotsiaalmeedias väitnud, et nad on näinud ojades surnud kalu ja konni, või postitanud pilte surnud loomadest.

"Vesi on ähmane ja jälk. Seda lõhna on tunda. Sellel on pikaajaline mõju tervisele, keskkonnale, veele. Olukord on halb," rääkis East Palestine'i elanik Russell Murphy.

Ohio kuberneri Mike Dewine'i sõnul on hiljutised näidud sarnased sellele, mida oleks eeldatud enne rongiõnnetust.

"Oleme pidanud tegelema valeinformatsiooni levimisega sotsiaalmeedias. Oleme üritanud infot jagada. Teame, et inimesed on rahutud," sõnas East Palestine'i linnapea Trent Conaway.

Kohalikud aga leiavad, et neid on hoitud infosulus ja just see on tekitanud kõige suuremat hirmu. Vaatamata ametnike kinnitustele, et koju naasmine on turvaline, plaanib osa inimesi kolida.

"Olen mures oma tütre ja kõigi teiste laste pärast. Mõtlen nende tuleviku peale," rääkis East Palestine'i elanik Jami Cozze.

"Õhus on palju küsimusi ja võime sellele mõelda 5, 10, 15 või 20 aasta pärast, kui tekivad vähikolded või kaevuvesi on reostunud," sõnas ohtlike jäätmete spetsialist Silvero Caggiano.

Õnnetus on tõstnud tähelepanu alla ka raudteeturvalisuse. Ametiühingute hinnangul on viimastel aastatel töökohtade arvu kärbitud, mistõttu on raudteetöölistel vähem aega ohutuskontrollideks ja hooldustöödeks.