Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et olukord Donbassis on endiselt väga keeruline. Ukraina peastaap teatas, et Vene väed jätkavad pealetungi Bahmuti, Avdijivka ja teiste linnade ümbruses.

Oluline 15. veebruaril kell 5.55:

- Zelenski sõnul on olukord Donbassis endiselt väga keeruline;

- Pistoriuse sõnul on kõige tähtsam tagada, et Ukrainal oleks hea õhutõrje;

- Welt: Holland ja Taani ei saada Leopard 2 tanke Ukrainasse.

Zelenski sõnul on olukord Donbassis endiselt väga keeruline

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et olukord Donetski ja Luhanski oblastis on endiselt väga keeruline.

"Seal toimuvad lahingud, kus võideldakse sõna otseses mõttes iga meetri pärast. Peame hindama nende lahingute tähtsust," ütles Zelenski.

Ukraina peastaap teatas, et Vene väed jätkavad pealetungi Bahmuti, Avdijivka ja teiste linnade ümbruses. Venemaa jätkab ka Donetski oblasti tsiviiltaristu pommitamist, vahendas CNN.

Pistoriuse sõnul on kõige tähtsam tagada, et Ukrainal oleks hea õhutõrje

Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius ütles, et praegu on kõige tähtsam tagada, et Ukrainal oleks hea õhutõrje. Pistoriuse sõnul pole hävitajate tarnimise küsimus praegu fookuses. Tema sõnul vajab Ukraina toimivat õhutõrjesüsteemi, millel oleks piisavalt laskemoona, vahendas vahendas Tagesschau.

"Kui Ukraina õhuruum püsib järgmise kolme ja nelja kuu jooksul turvaline, siis saame rääkida edasistest sammudest," ütles Pistorius.

Lääneriikide luure sõnul koondab Venemaa Ukraina piiri lähistele lennukeid ja koptereid, vahendas Financial Times. Lennumasinate valmispanek viitab võimalusele, et Venemaa saadab oma õhuväe lennukid ja kopterid suuremas mahus maavägede pealetungi toetama.

Pistoriuse sõnul peaksid esimesed Leopardi tankid jõudma Ukrainasse märtsi lõpus. Samuti tahab Saksa kaitseminister, et riigi relvatööstus suurendaks laskemoona tootmist.

Welt: Holland ja Taani ei saada Leopard 2 tanke Ukrainasse

Saksa väljaanne Welt kirjutab, et Holland ja Taani teatasid, et ei saada Leopard 2 tanke Ukrainasse, vahendas The Kyiv Independent.

Hollandi peaminister Mark Rutte ütles, et tema riik saaks saata ainult Saksamaalt renditud 18 Leopard 2 tanki. Holland ei saada neid tanke Ukrainasse. Taanil on 44 tanki ja ei osale samuti tankikoalitsioonis.

Brüsselis toimub sel nädalal Ukraina toetusgrupi kohtumine. Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov kinnitas teisipäeva õhtul ajakirjanikele, et ta jäi Brüsselis toimunud kohtumisega rahule. Reznikovi sõnul arutatavad riigid tankide saatmise küsimust kolmapäeval.

"Esimene päev on läbi. Homme on ees tihe graafik, arutame rohkem tankide küsimust," ütles teisipäeva õhtul Reznikov.