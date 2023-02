Ekspress Grupi müügitulu kasvas eelmisel aastal viiendiku

Ekspress Grupi müügitulu ulatus 2022. aastal kokku 64,1 miljoni euroni, kasvades varasema aastaga võrreldes 20 protsenti. 12 kuu puhaskasum oli kokku 4,1 miljonit eurot, mis on 2021. aastaga võrreldes samal tasemel.

Digitaalsed tulud kasvasid 23 protsenti. Digitaalsete tulude osakaal moodustas detsembri lõpus 78 protsenti kontserni kogukäibest.

Neljanda kvartali müügitulu kasvas aastaga 20 protsenti ja ulatus 19,2 miljoni euroni ning kvartali puhaskasum oli 2,4 miljonit eurot.

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu märkis, et kontsern suutis kasvatada digitaalset tulubaasi, nii digitaalsete tulude käivet ja osakaalu kui ka digitaalsete tellijate arvu. "Säilitasime vaatamata ebakindlale majanduskeskkonnale ning sisendhindade ja palgakulude kasvule kasumlikkuse. See näitab, et Ekspress Grupp on viimasel kahel aastal suutnud kiiresti ja tõhusalt kohaneda muutunud majanduskeskkonnaga, jäädes samas kindlaks oma valitud strateegiale. Vastuolulised tulevikuprognoosid nõuavad valmisolekut paindlikkuseks ja kiireks reageerimiseks ka järgmistes kvartalites," lausus Rüütsalu.

Rüütsalu tõi välja, et kontserni online-reklaami müük jätkas tõusu ajal, kui koguturg ei suurenenud. Müügitulu kasvu toetas ka digitellimuste arvu ja nii paber- kui digitoodete keskmise hinna kasv.

Ekspress Grupi digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2022. aasta detsembri lõpuks võrdluses eelmise aastaga 12 protsenti ja nende hulk ulatus 146 600 tellimuseni.

Rüütsalu sõnul näitab digitellimuste arvu tempokas kasv, et tasulise sisu mudel on jätkusuutlik ja omab järjest olulisemat rolli kontserni meediaettevõtete tulupoolel.

Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli 12 kuuga 8,9 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kaheksa protsenti. 2022. aasta konsolideeritud puhaskasumiks kujunes 4,1 miljonit eurot, mis püsis eelmise aastaga samal tasemel.

Ekspress Grupp on põhiosas Hans H. Luigele kuuluv börsil noteeritud kontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1600 inimesele.