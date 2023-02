Musk loodab Twitteri uue juhi leida aasta lõpuks

Miljardär Elon Musk teatas, et kavatseb Twitter juhi ametisse nimetada 2023. aasta lõpus.

Hiljuti soovitas Twitteri kasutajaskond Muskil end taandada. Musk korraldas detsembris isegi spetsiaalse hääletuse, kus uuris, kas peaks jätkama Twitteri juhina. Musk pidi avaliku hääletuse lõppedes nentima, et üle poole sellele vastanud kasutajatest soovib tema lahkumist.

Musk ütles detsembris, et lahkub Twitteri juhi ametikohalt, kui leiab kellegi "piisavalt rumala", kes tema positsiooni üle võtab. Hiljuti ütles Musk, et tahab Twitteri juhi ametisse nimetada 2023. aasta lõpuks.

"Pean ettevõtte stabiliseerima ja veenduma, et ta oleks heas rahalises seisus. Ma arvan, et selle aasta lõpuks peaks olema hea aeg, et leida keegi teine ettevõtet juhtima," ütles Musk.

Musk ostis Twitteri eelmise aasta oktoobris ning ta on sestsaadik koondanud tuhandeid töötajaid ning muutnud isiku- ja organisatsiooni tuvastusteenuse tasuliseks. Twitteri igapäevane tulu oli 17. jaanuaril ligikaudu 40 protsenti madalam kui samal ajal aasta tagasi