Soome võttis Eestist vastu esimesed Ukraina sõjapõgenikud

Soome rahvusringhääling Yle teatas, et teisipäeval saabusid Soome esimesed Eestist ümber suunatud Ukraina sõjapõgenikud.

Soome rahvaarv on mitu korda suurem kui Eesti oma, kuid põhjanaabrid on seni vähem sõjapõgenikke vastu võtnud. Soomes on ajutist kaitset taotlenud 46 000 ukrainlast. Soomes elab 5,6 miljonit inimest.

Eestis sai lõppenud aastal kaitset üle 60 000 Ukraina sõjapõgeniku ja saabunud ukrainlaste hulk hakkab Eestile üle jõu käima.

Detsembris leppis siseministeerium Soome kolleegidega kokku, et põhjanaabrid saavad sõjapõgenike majutamisel Eestile abikäe ulatada. Yle teatel jõudsidki esimesed põgenikud teisipäeval Soome.

Ukrainlastel on juba praegu õigus ühest Euroopa Liidu riigist teise liikuda, nende reisimist toetavad rahaliselt ka Eesti ja Soome. Pole veel teada, kui palju ukrainlasi plaanib Soome minna.

Yle teatas varem, et Soome võib nädalas vastu võtta 50–100 Eestist saabuvat ukrainlast.