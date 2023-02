Šoti esimene minister Sturgeon astus tagasi

Šotimaa omavalitsuse esimene minister (first minister of Scotland) Nicola Sturgeon teatas ametist tagasi astumisest Šoti rahvuspartei pressikonverentsil Edinburghis, vahendas BBC. Sturgeon on olnud Šotimaa esimene minister kaheksa aastat.

Nicola Sturgeon ei lahku oma ametist koheselt, vaid jääb Šotimaa esimeseks ministriks üleminekuperioodi ajaks, mil talle otsitakse ametijärglane. Ühe Sturgeonile lähedal seisva allika kinnitusel oli Šoti esiministril oma ametist villand.

Nicola Sturgeon valit esimest korda Šoti parlamenti 1999. aastal ning temast sai Šoti rahvuspartei asejuht 2004. aastal. Sturgeon valiti Šotimaa esimeseks ministriks 2014. aastal kui ametist lahkus Alex Salmond, kelle ametiajal Šoti iseseisvusreferendum kaotati.

Šoti rahvuspartei korraldab järgmisel märtsil erikonverentsi, et arutada kas järgmised üldvalimised peaksid olema sisuliselt iseseisvusreferendum. Seda ideed on propageerinud tugevalt Nicola Sturgeon. London pole lubanud Šotimaal uut iseseisvusreferendumit korraldada ning paljud Briti valitsuse liikmed on rõhutanud, et 2014. aasta referendum oli võimalus, mis määras Šotimaa ja Briti valitsuse seosed terveks inimpõlveks.

Šotimaa ja Briti keskvalitsuse suhted pingestusid tugevalt peale 2016. aastat, mil Suurbritannia napilt pooldas Euroopa Liidust lahkumist. Šotimaal samas toetas enamus inimesi Euroopa Liitu jäämist.