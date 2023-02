Uue võimuliidu sünni võivad otsustada vaid mõned mandaadid

Riigikogu valimiste eelhääletuse alguseni on jäänud aega veidi rohkem kui nädal ning erakonnad valmistuvad kampaania lõpuspurdiks. Arvamusuuringud aga näitavad, et uue koalitsiooni moodustamisel võivad saada otsustavaks vaid mõned mandaadid.

Erakonnad valmistuvad oma kampaaniale veelgi hoogu juurde andma, sest näiteks eelmiste ja üle-eelmiste valimiste ajal suutis Reformierakond just vahetult enne valimisi oma edu kasvatada. Aga on ka vastupidiseid näiteid.

"Aastast 2011, kui Reformierakonna reiting eelneval aastal, 2010, oli oluliselt kõrgem kui ta 2010 Riigikogu valimistel oli," ütles Emori uuringuekspert Aivar Voog.

Nii Emori kui ka Norstati uuringud näitavad praegu edu Reformierakonnale. Emori järgi kuuluks Reformierakonnale parlamendis 39 ja Norstati järgi 33 kohta. Järgnevad EKRE, Keskerakond ja Eesti 200 ning Isamaa ja Sotsiaaldemokraadid.

Võimalikest koalitsioonivariantidest rääkides välistab politoloog Erik Moora praegu Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsiooni.

"Jüri Ratasel ja Kaja Kallasel on lähiminevikust väga mittetoiminud koostöö kogemus, kus Jüri Ratas olles ise riigikogus, oli siis pigem siseopositsioonis selles valitsuses," rääkis Moora.

Üks võimalikke koalitsioonivariante oleks näiteks Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatide koalitsioon. Emori järgi oleks sellisel valitsusliidul riigikogus 56 ja Norstati järgi 51 kohta.

"Valimistulemuse selles osas, milline koalitsioon pärast valimist on võimalik või mitte, ei ole küll mitte midagi kindlat. Praegu on asjad üsna noatera peal," sõnas Moora.

Eelmised riigikogu valimised võitis küll Reformierakond, kuid valitsuse moodustasid Keskerakond, EKRE ja Isamaa. Küsitluste järgi võiks sellisel liidul olla Riigikogus 45 kuni 50 kohta, ehk koalitsiooni moodustamiseks liiga vähe.

Aivar Voogi sõnul sõltub EKRE ja Keskerakonna koalitsiooni potentsiaal hästi palju sellest, kuidas Keskerakond suudab taastada seda, mis neil kunagi on olnud, eriti Ida-Virumaal. "Kui nad suudavad, siis tekib selline seis, kus kahel võimalikul koalitsioonil on enam-vähem võrdne mandaatide hulk," ütles Voog.

Erik Moora lisas, et kui saab uuesti teha Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsiooni, siis lõpuks sõltub selle koalitsiooni tekkimine taas Isamaast. "Seal võib-olla mängib rolli see, kes on seal see peaministri isik," arvas Moora.

Moora ei välistanud ka võimalust, et pärast valimisi moodustavad koalitsiooni 4 erakonda.