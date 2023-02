Ilm läheb sajuseks

Lähipäevad on sajused, õhutemperatuur püsib veel valdavalt plusspoolel.

Neljapäeva öösel on taevas enamasti pilves ning kohati sajab vähest vihma, lörtsi ja lund. Paiguti on udu. Puhub nõrk, rannikul iiliti mõõdukas lõunakaare tuul ning õhutemperatuur jääb -2 ja +2 kraadi vahele.

Hommikul on taevas valdavalt pilves. Kohati sajab vähest vihma, lörtsi ja lund ning paiguti on udu. Puhub nõrk, puhanguti mõõdukas lõunakaare tuul ning termomeetrinäit jääb -1 ja +2 kraadi vahele.

Päev tuleb pilvine ning mitmel pool sajab vähest vihma, lörtsi ja lund. Õhtul jõuab saartele ka tihedam sajuala. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.

Järgnevatel päevadel on oodata pilves ja sajust ilma. Kuna reedel ja laupäeval on temperatuur valdavalt plusspoolel, siis on oodata nii vihma, lörtsi kui ka lund.

Pühapäevast langeb termomeetrinäit miinuspoolele. Päevane keskmine temperatuur jääb -3, öine -4 kraadi juurde. Sajab lund ning kohati ka tuiskab.

Esmaspäeval langeb temperatuur pisut veelgi ning kerge lumesadu jätkub.