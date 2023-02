Saaremaa hirvekaameral on üle maailma sadu tuhandeid vaatamisi kuus

Riigimetsa Majandamise Keskusel on praegu üleval kaks looduskaamerat, mis reaalajas metsaelust pilti näitavad. Saaremaa hirvekaamera on kümne aastaga vaatajaid kogunud kümnetest riikidest ja mõnikord on ühe kuu jooksul hirvede tegemisi kokku jälgitud enam kui 400 000 korda.

Selleks, et õhtul, öösel ja hommikul oleks kaamerast ikka midagi vaadata, tuleb loomad kaamera ette ka meelitada. Näiteks teisipäeva hommikul viidi lisaks silole ja heinale söödaplatsile käruga 150 kilogrammi porgandeid.

"Sellest jätkub päevaks, pooleteiseks. Lemmik ongi porgand ja silo. Heina on ka siin praegu, aga nad eelistavad kõige rohkem porgandit, siis tuleb silo, siis tuleb hein," rääkis RMK jahindusspetsialist Uno Vait.

Aga eekord Vait eksis – öö jooksul ehk hommikuks olid hirved selle koguse porgandeid juba nahka pistnud.

Ja see loomade hulk, kes sealt öö jooksul läbi käib, on päris muljetavaldav.

"Maksimum on olnud 18, kes on kaadris korraga näha olnud. Aga selle kaadri kõrval nii paremal kui ka vasakul on neid olnud veel," ütles RMK looduskaamerate hooldaja, zooloog Tiit Hunt.

Loomulikult on muljetavaldav ka see, kui paljudele nende loomade jälgimine ikkagi huvi pakub.

"Neid on kümneid eri piirkondi maailmas, kust vaadatakse. 350 000 kuni 450 000 vaatamist ühes kuus," lisas Hunt.

Kommentaariumis on lausa mitmele loomale ka nimi pandud.

"See kari on siia kogunenud vähemalt kolme kilomeetri raadiusest. Kui kommentaare lugeda, siis on inimesed pannud kõigile nimed. Mina neid nimede järgi küll ei tea. Aga kaks on ikkagi sellist korralikku medaliväärset pulli," rääkis Vait.

Kokku on RMK-l praegu üleval kaks kaamerat. Talvekaamera näiteks näitab šaakalite, rebaste ja lindude tegemisi Häädemeeste kandis söödaplatsilt.

"Kolmas tuleb Tartusse – kanakulli kaamera. Nii et kolm kaamerat on märtsikuus, mida saab jälgida," ütles Hunt.

Ja eks kaamerad on ikka jäädvustanud huvitavaid kaadreid metsaelust, olgu need siis kolmapäeva öösel ühe sarvega hirv või varasemalt näiteks koos hirvega porgandeid krõmpsutav rebane.