Oluline 16. veebruaril kell 9.37:

- Ukraina õhutõrje tulistas 32 Vene raketist alla 16;

- Krimmi rünnati öösel droonidega;

- Venemaa pommitas öösel Lvivi, Kiievi ja Poltava oblastit;

- Lääne hinnang: Venemaa läks pealetungile enne, kui oli valmis;

- Iisraeli välisminister on Kiievis;

- Ukraina: Wagner kaotab Bahmuti rünnates kohati 80 protsenti ründeüksuste isikkoosseisust;

- Prigožin: Bahmut suudetakse ümber piirata märtsis või aprillis;

- ISW: Ukraina suudab piisava relvaabi korral teha lähikuudel vastupealetungi;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 690 sõdurit ja kuus tanki.

Ukraina õhutõrje tulistas 32 Vene raketist alla 16

Ukraina õhuväe teatel tulistas Venemaa Ukraina pihta 32 raketti, millest Ukraina õhutõrje tulistas alla 16. 32 raketist 12 olid Kh-101/555 raketid, kaheksa olid Kalibr tiibraketid, 12 Kh-22 tiibraketid, kolm juhitavad raketid Kh-59/31 ning üks Oniks laevavastane rakett.

Ukraina õhuvägi rõhutas, et osade Vene rakette alla tulistamiseks puuduvad Ukrainal praegu vahendid.

Krimmi rünnati öösel droonidega

Vene võimud teatasid, et öösel rünnati Krimmi poolsaart droonidega. Venemaa okupatsioonivalitsuse poolt ametisse määratud Sevastopoli kuberner Mõhhailo Razvožaev teatas Telegrami kaudu, et Sevastopoli linna lähistel tulistati mere kohal kaks drooni alla.

Venemaa pommitas öösel Lvivi, Kiievi ja Poltava oblastit

Lvivi oblasti kuberneri Maksõm Kozõtski teatel pommitasid Vene väed neljapäeva varahommikul oblasti kriitilist taristut. Praegu puuduvad teated kannatanutest.

Öösel oli plahvatusi samuti kuulda Poltava oblastis Krementšukis, teatas Krementšuki linnapea Vitali Maletski Telegrami kaudu.

Suspile teatel oli plahvatusi kuulda ka Poltava linna lähistel ning oblasti kuberner kinnitas hiljem, et Ukraina õhutõrjesüsteemid töötasid.

Neljapäeva varahommikul oli õhuhäire kogu Ukraina territooriumil.

Lääne hinnang: Venemaa läks pealetungile enne, kui oli valmis

Lääneriikide ametiisikud kinnitasid CNN-le, et Venemaa uus pealetung Ukrainas on pigem pealetungi katse, mitte reaalne kallaletung (algses sõnastuses inglise keeles more aspirational than realistic). Kuigi Venemaa on koondanud suurel arvul sõdureid ja ressursse Ukraina vastu on USA, Ühendkuningriigi ja Ukraina ametiisikud skeptilised, et Venemaa suudaks Ukrainas palju edeneda.

Vene väed ei ole tõenäoliselt paremini organiseeritud kui varem, kuid samas on Vene väejuhatus valmis saatma rohkem sõdureid edu nimel surma, kinnitas üks Briti valitsusametnik CNN-le.

USA hinnangul oleks Venemaa pidanud ootama maikuuni, et koondada piisavad väed suuremaks pealetungiks ning praegune pealetungiüritus on tingitud Kremli poliitilisest survest. Ühe Ukraina diplomaadi sõnul suudab Venemaa vallutada vaid ühe või kaks väiksemat linna Donbassis ning sellega nende pealetung piirdub. Seetõttu on alanud pealetung allapoole ootusi võrrelduna paanikaga, mida nad tahtsid tekitada, hindas Ukraina diplomaat.

CNASi analüütik Michael Kofman hindas eraldiseisvalt, et Venemaa senine pealetung on alla ootuste. Kofman oli üks analüütikutest, kes prognoosis Venemaa täieulatuslikku kallaletungi Ukrainale enne selle toimumist.

Not seeing much evidence of an additional spring offensive. The Russian offensive has been in progress for several weeks now. So far, its decidedly underwhelming. They are likely to feed additional forces into these axis of attack, but beyond that I'm skeptical. — Michael Kofman (@KofmanMichael) February 15, 2023

Holland saadab Ukrainale Leopard 2 tankimoona ja varuosasid

Madalmaade kuningriik saadab Ukrainale Leopard 2 tankide tarbeks tankimoona ja tankide varuosasid. Hollandi relvajõududel endal tanke ei ole, kuid nad rendivad 18 Leopard 2 tanki Saksamaalt. Varem väljendas Madalmaade valitsus valmidust osta need tankid Saksamaalt ära ning saata Ukrainale, kuid selle osas ei saadud kokkuleppele.

Hollandi kaitseministri Kajsa Ollongreni sõnul osalevad Madalmaade tankiinstruktorid ukrainlaste Leopard 2 väljaõppes, vahendas The Kyiv Independent.

Iisraeli välisminister on Kiievis

Iisraeli välisminister Eli Cohen saabus Kiievisse, olles esimene Iisraeli valitsuse minister Ukrainas alates Venemaa täieulatuslikust kallaletungist. Cohen kinnitas, et Iisraeli avab taas oma saatkonna Ukrainas.

הגעתי כעת לקייב, לביקור ראשון של שר ישראלי באוקראינה מאז תחילת המלחמה.

אפגש עם הנשיא זלנסקי ושר החוץ קולבה, אפתח מחדש את שגרירות ישראל בקייב, שתחזור לפעילות רציפה ומלאה, ואבקר בבוצ'ה ובבאבי יאר.

באתי כדי לומר: ישראל עומדת לצד אוקראינה ולצד העם האוקראיני בשעתו הקשה pic.twitter.com/KfD7hqjxun — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 16, 2023

Ukraina: Wagner kaotab Bahmuti rünnates kohati 80 protsenti ründeüksuste isikkoosseisust

Ukraina kaitseministeeriumi hinnangul on Vene palgasõdurite grupeeringu Wagneri ründeüksustes kohati 80 protsendini ulatuvad kaotused, teatas asekaitseminister Hanna Maljar. Maljari kinnitusel on olukord rindel Ukraina sõdurite jaoks raske. Samas olevat Ukrainas asuvate Vene sõdurite seas tekkinud usaldamatus Vene väejuhatuse vastu, kes nende hinnangul ei taju tegelikult lahinguväljal toimuvat.

Jevgeni Prigožin kinnitas hiljuti, et Wagner on lõpetanud vangide värbamise.

Prigožin: Bahmut suudetakse ümber piirata märtsis või aprillis

Vene palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožini sõnul suudetakse Bahmuti linn piirata ümber märtsis või aprillis. Samas olevat Prigožini sõnul linna ümberpiiramise prognoosimine raske, kuna see sõltub Ukrainale antava lääneriikide päritolu relvastuse mahust.

Jevgeni Prigožin prognoosis eelmisel nädalal, et Venemaa suudaks Donbassi vallutada kas 18 kuu või kahe aasta jooksul, meenutas Ameerika Hääl.

Briti luure: Vene lennuvägi ei valmistu õhukampaaniat laiendama

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi hinnangul kasutab Venemaa ukrainavastases sõjas jätkuvalt umbes samas mahus lennumasinaid. Vene lennukid on küll viimase nädala jooksul teinud rohkem õhurünnakuid võrrelduna eelmiste nädalatega.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 February 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/oVN5aUDUXM



#StandWithUkraine pic.twitter.com/BvgPBloC3j — Ministry of Defence (@DefenceHQ) February 16, 2023

Üldiselt on Vene õhuvägi sõdinud Ukrainas alla ootuste kehvalt, kuna neid ohustavad Ukraina õhutõrjesüsteemid. Ukraina kaugrünnakuid kartes on Vene lennukid Vene lennuväljade peale ka laiali jaotatud. Vene lennukid ründavad Ukrainat pea eranditult Venemaa kontrollitud territooriumilt.

Vene õhuväe käsutuses on veel ligikaudu 1500 lennukit ning nad on invasiooni algusest kaotanud ligikaudu 130 lennukit. Brittide hinnangul ei kavatse Venemaa oma õhukampaaniat Ukraina vastu laiendada.

The Financial Times teatas teisipäeval, et lääneriikide luure sõnul koondab Venemaa Ukraina piiri lähistele lennukeid ja koptereid.

ISW: Ukraina suudab piisava relvaabi korral teha lähikuudel vastupealetungi

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) analüütikute hinnangul on Venemaa senine sõjapidamine tekitanud Venemaale suured kaotused tehnikas ja isikkoosseisus, mida neil muidu oleks vaja Ida-Ukrainas pealetungi korraldamiseks. Olulise sõjapidamist piirava aspektina ei suuda Venemaa ISW analüütikute sõnul piisavalt suures mahus oma kahjustada saanud sõjatehnikat töökorda seada, mis vähemalt lühiperspektiivis piirab Venemaa suutlikust pidada manööversõda.

Ukraina suudab ISW hinnangul lähikuudel suurema vastupealetungi teha, kuid see sõltub sellest kui palju relvaabi nad lääneriikidelt saavad.

Mõttekoja hinnangul ei teata Venemaa president Vladimir Putin suure tõenäosusega uutest sõda eskaleerivatest meetmetest. Putin peab Venemaa föderatsiooninõukogule 21. veebruaril kõne. ISW toob esile, et kuna Vene väed pole suutnud Bahmuti vallutada, siis ei saa Putin teatada ka võitudest Ukrainas.

IISS mõttekoja hinnangul on Venemaa kaotanud sõjas Ukraina vastu rohkem kui pooled oma töövõimelised tankid. Lähemalt ERR-i uudistes.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 690 sõdurit ja kuus tanki

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 140460 (võrdlus eelmise päevaga + 690);

- tankid 3296 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 6517 (+10);

- lennukid 298 (+0);

- kopterid 287 (+1);

- suurtükisüsteemid 2306 (+3);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 466 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 239 (+3);

- operatiivtaktikalised droonid 2012 (+1)

- tiibraketid 857 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5167 (+6);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 219 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.