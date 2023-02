Prantsusmaa tahab piirata laste ligipääsu pornole ja Instagramile

Prantsusmaa Rahvusassamblee rahvasaadikud toetasid kolmapäeval ettepanekut, mille kohaselt nõutakse sotsiaalmeediaplatvormidelt eatuvastussüsteemide sisseseadmist. Prantsuse erakonna Horizons rahvasaadik Laurent Marcangeli rõhutas, et 2021. aasta andmetel omasid vähemalt 63 protsenti alla 13-aastastest lastest vähemalt üht sotsiaalmeedia kontot, kirjutas Politico.

Uue Prantsusmaa seaduse kohaselt peavad sotsiaalmeediaplatvormid nagu Instagram, Tiktok ja Snap blokeerima ligipääsu lastele, kes on nooremad kui 15-aastased kui neil puudub luba selle konto omamiseks enda vanematelt. Sotsiaalmeediahiidusid võidakse selle nõude mittekehtestamise korral Prantsusmaal trahvide kuni ühe protsendi ulatuses ettevõtte üleilmsest tulust. Sotsiaalmeediaettevõtete tulevased eatuvastussüsteemid tuleb lisaks Prantsuse privaatsusregulaatori poolt heaks kiita.

Politico rõhutas, et antud eelnõu peab veel läbima plenaarsessiooni ja Prantsuse senati. Eelnõud toetab Prantsuse digiasjade minister Jean-Noël Barrot, kes on korduvalt kinnitanud, et pornosaitide eatuvastussüsteem tuleks laiendada ka sotsiaalmeediaplatvormidele.

Lapse vanuse tuvastamine on internetis laste kaitsmise üks kõige keerulisemaid küsimusi, mis on tekkinud arutelu nii Põhja-Ameerikas kui ka Euroopas. Facebooki emafirma Meta rahvusvaheliste suhete juht Nick Clegg kutsus eelmise aasta detsembris üles kehtestama ses osas rahvusvahelised standardid.

Prantsusmaa oli üks esimesi riike, kes üritas 2020. aastal piirata seadusandlusega laste ligipääsu pornograafiale. Ühendkuningriik proovis sama ebaõnnestunult 2019. aastal.

Eatuvastussüsteemi rakendamist on tehniliselt keeruline teostada

Politico tõi esile, et Prantsusmaa 2020. aasta seadus, mille kohaselt nõuti pornograafilise sisu pakkujatelt, et nad jõustaks eatuvastussüsteemi, pole tehniliste väljakutsete tõttu jõustunud. Tehnilisi väljakutseid on rõhutanud pornosaitide omanikud ning seda on tunnistanud ka Prantsuse kohtusüsteem, kelle hinnangul ei ole seadust praegu võimalik ellu viia.

Prantsuse digiasjade minister Jean-Noël Barrot kinnitas teisipäeval, et märtsi lõpus testitakse paari nimetamata jäänud ettevõttega topelt-anonüümsuse tehnilist lahendust. Topelt-anonüümsuse põhimõtte kohaselt tuvastaks inimese vanuse kolmas osapool nagu näiteks telekomioperaator või digiidentiteedi tagaja. Sedasi saaks luua digitaalse tõendi isiku vanusest, mida saaks seejärel pornosaite külastades anonüümselt enda vanuse kinnitamiseks kasutada.

Prantsuse regulaatorid peaks varsti avaldama pikalt oodatud tehnilised suunised, mis panevad paika miinimumkriteeriumid, millele pornosaidid peavad alluma. Eelmisel nädalal ütles Prantsuse lasteasjade minister Charlotte Caubel Prantsuse televisioonile, et põhimõtteliselt töötaks lahendusena ka krediitkaardiandmete ja näotuvastuse kasutamine.

Pornosaitide Pornhub, RedTube ja YouPorn emafirma MindGeeki esindaja kinnitas, et igasugune eatuvastussüsteem peab tagama kasutajate privaatsuse ning olema lihtsalt kasutatav. Samuti peavad kõik regulatsioonid olema võrdselt jõustatud kõikides platvormides võrdselt.

Pariis on võtnud laste kaitsmise internetis prioriteediks. Hinnanguliselt külastavad Prantsuse lapsed esimest korda pornosaite 11-aastaselt. Prantsusmaa oli ka esimene riik, kes nõudis nutitelefonide tootjatelt, et nad võimaldaks vanematel kontrollida oma laste ligipääsu internetisisule. Prantsuse parlamendisaadikud on esitanud ka varem ettepanekuid, mille kohaselt tuleks piirata nii lastest tehtud piltide levi internetis kui ka laste internetis veedetud aega.