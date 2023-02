Hiina pensionärid protestivad kompartei tervishoiupoliitika vastu

Ajaleht The Times kirjutab, et Hiina pensionärid protestivad kommunistliku režiimi tervishoiupoliitika vastu. Hiljuti kärpis Peking pensionäridele makstavaid toetusi.

Hiinas kehtis mitu aastat karm koroonapoliitika. Nüüd tahab kommunistlik režiim kärpida kulutusi ja reformib seetõttu riigi tervishoiusüsteemi. Hiljuti kärpis kompartei pensionäride iga-aastast ravimitoetust 58 protsendi võrra. Hiina linnades puhkesid seetõttu meeleavaldused, vahendas The Times.

Protestid puhkesid Daliani linnas. "Me ei surnud pandeemia tõttu. Miks saadab valitsus nii palju politseinikke tavainimeste vastu," ütles üks meeleavaldaja.

"Elamine on kuritegu. Seda raha on vähe, aga vanade inimeste jaoks on see eluliselt tähtis. Inimesed pole jõukad, seetõttu on iga sent oluline," teatas üks teine protestija.

Hiina võimud maksavad pensionäridele raha, et nad saaksid tasuda oma ravikulude eest. Varem sai pensionär võimudelt umbes 330 eurot aastas, kompartei vähendas toetust 135 euroni.

Protestid puhkesid ka Wuhani linnas, kus meeleavaldajad laulsid Internatsionaali. "Maha kontrrevolutsiooniline valitsus", karjusid protestijad.