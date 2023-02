Õiguskantsler: lapsel on õigus lasteaias tasuta kõneravi saada

Kohalik omavalitsus ei saa loobuda lapsele tasuta kõneravi pakkumisest põhjendusega, et lasteaias pole logopeedi, teatas õiguskantsler Ülle Madise Tallinna linnale. Kui omavalitsus logopeedi ei paku, tuleb tal lapsevanema kulutused hüvitada.

Õiguskantslerile laekus kaebus lapsevanemalt, kelle laps vajas spetsialistide hinnangul logopeedi abi ja kes teavitas sellest ka lasteaia õppealajuhatajat. Lasteaed vastas vanemale, et logopeedi neil ei ole, kuid lapsele pakutakse eripedagoogi abi. Eripedagoogi juures käis laps siiski vaid ühe korra.

Vanem taotles lapsele ka kohta tasandusrühmas, kus oleks vajalik abi olemas, kuid seda pole talle senini pakutud. Seega on laps saanud senini kõneravi vanema kulul kaks-kolm korda kuus, kuid see ei ole piisav, sest spetsialistide hinnangul vajaks ta seda kolm korda nädalas. Üks logopeedi külastuskord maksis senini 45 eurot ja sellest aastast alates 60 eurot.

Madise teatas Tallinna linnapeale Mihhail Kõlvartile saadetud kirjas, et koolieelse lasteasutuse seadus annab lapsele õiguse saada tasuta kõneravi lasteaias.

"Kohalik omavalitsus ei saa loobuda lapsele toe pakkumisest selle tõttu, et lasteaias ei ole logopeedi. Kõneravi võimalused lasteaias peab looma lasteaia pidaja, kes konkreetsel juhul on Tallinna linn, ning logopeedi abi lasteaias peab korraldama direktor. Kui omavalitsus jätab oma ülesande täitmata ehk logopeedi abi korraldamata, tuleb tal hüvitada lapsevanemale tema tehtud kulutused. Kohalik omavalitsus ei saa seadusest tulenevat kohustust eirata," selgitas ta.

Õiguskantsleri sõnul on arvata, et lasteaed pidi lapse logopeedilise abi vajadusest teadlik olema ning pidanuks omal algatusel juba varem lapsele abi pakkuma.

"Lasteaiaõpetajad küll toetavad praegu lapse kõne arengut mitmesuguste tegevustega, kuid õpetajatel puudub erialane kõneravi ettevalmistus, mis on olemas logopeedil," tõdes ta.

Lisaks tõi Madise välja, et õiguskantsleri nõunikud on külastanud Tallinna koole, kus käivad rohkem tuge vajavad lapsed, ning nende koolide kinnitusel olnuks lastel koolis kergem, kui nende abivajadust oleks märgatud ja abi pakutud juba lasteaias.

Kõnealuse juhtumi puhul soovitas linnavalitsus lapsevanemal taotleda sotsiaalkindlustusametilt lapsele puue, et ta saaks riigi rahastatud rehabilitatsiooniteenuseid. Madise toob aga välja, et lapse puude tuvastamine ei võta lasteaialt kohustust tema logopeedilist abi korraldada.

Põhjendatud juhtudel võib lastead viia ise lapse lasteaiast mõistlikul kaugusel asuva logopeedi juurde, aga kui teenust osutatakse väljaspool lasteaeda, vastutab transpordi korraldamise eest ja kannab kulud kohalik omavalitsus.

Kokkuvõttes leidis õiguskantsler, et linn on jätnud enda ülesanded vanema õlule.

"Pere hea majanduslik olukord või asjaolu, et lapsel ei ole puuet tuvastatud, ei saa olla linnale takistuseks lapsele vajaliku abi andmisel ja seadusest tuleneva kohustuse täitmisel. Kuna lasteaed ei ole seni lapsele tasuta kõneravi pakkunud ning lapsevanem on pidanud logopeediteenuse eest ise tasuma, on vanemal õigus saada selle kulu katteks kompensatsiooni," sõnas Madise.

Kõlvartilt ootab ta nüüd vastust, kuidas pealinn olukorra lahendada kavatseb. Ühtlasi märkis õiguskantsler, et paljudes teistes Tallinna lasteaedades pole samuti logopeedi ja palus linnal lasteaedadele selgitada, kuidas nad peavad logopeediteenust korraldama.