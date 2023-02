Politico: Saksamaa plaanib vähendada sõltuvust Huaweist

Saksa poliitikud kutsuvad telekommunikatsioonifirmasid üles vähendama oma sõltuvust Hiina seadmetest. Hiljutine aruanne näitas, et telekommunikatsioonifirmad ostsid Hiina ettevõtetelt suures koguses 5G-seadmeid. Berliin on aastaid kõhelnud, et kehtestada piirangud kõrge riskiga tarnijatele. Nende tootjate all peetakse silmas Hiina firmasid Huawei ja ZTE, vahendas Politico.

Saksamaa majandusminister Robert Habeck teatas juba novembris, et riik tahab Hiina tehnoloogiast vähem sõltuda. Habeck tõi välja sellised sektorid nagu telekommunikatsioon ja kiibitööstus. Habeck vetostas hiljuti ka kiibitehase müügi hiinlastele. Habeck märkis, et Saksa kiibitehase müümine Hiina ettevõttele on potentsiaalne julgeolekurisk.

Berliin tahab nüüd vähendada oma sõltuvust Hiina telekommunikatsioonifirmadest.

"Pärast pikka paigal tammumist lõi eelmine valitsus võimaluse jätta ebausaldusväärsed pakkujad välja meie kriitilise taristu laiendamisest. Sellegipoolest on meie kriitilises taristus veel praegugi palju Huawei tehnoloogiat. See on halb. Hiina firmade tehnoloogia tuleb kiiresti eemaldada, vähemalt meie kriitilise tähtsusega IT-taristust," ütles roheliste partei parlamendisaadik Maik Außendorf.

Strand Consult hiljutise analüüsi kohaselt moodustab Huawei tehnoloogia kogu Saksa 5G tehnoloogiast 59 protsenti. Saksamaa tahab nüüd oma turul suurendada Euroopa firmade osakaalu.

"Kuna tehnoloogiafirmad arendavad järgmise põlvkonna 6G-d, on eesmärk tagada Euroopa firmade, nagu Nokia ja Ericsson, konkurentsivõime," ütles sotsiaaldemokraatide (SPD) parlamendisaadik Johannes Schätzl.

Euroopa Liit (EL) on juba varem survestanud Saksamaad vähendama sõltuvust Huaweist. Euroopa Komisjon palus eelmisel aastal liikmesriikidel vähendada riske, mis on seotud Hiina päritolu 5G võrgutehnoloogiaga.