Surve BBC juhi tagasiastumisele Suurbritannias kasvab

Suurbritannias nõutakse üha rohkem, et ringhäälingu BBC juht Richard Sharp astuks ametist tagasi. Parlamendisaadikud kritiseerivad üha rohkem Sharpi rolli Boris Johnsonile antud laenu tagamisel.

Sharp sai BBC juhiks 2021. aasta jaanuaris. Tema ametisse nimetamist toetas ka parlamendi kultuurikomisjon. Komisjon siiski ei teadnud siis, et Sharp osales Johnsonile antud 800 000 naela suuruse laenu tagamisel, vahendas Independent.ie.

Sharp ei korraldanud laenu andmist Johnsonile. Ta tunnistas siiski, et tutvustas peaministribüroole oma sõpra Sam Blythi, kes soovis rahahädas peaministrit aidata.

Suurbritannia parteideülene komitee kritiseerib nüüd Sharpi. Parlamendiliikmed leiavad, et Sharpi tegevus kahjustab usaldust ringhäälinguorganisatsiooni vastu.

"Sharp kahetseb, et ei teatanud parlamendile oma seotusest Blythiga," teatas Sharpi pressiesindaja.

Suurbritannia peaministribüroo teatas hiljuti, et Sharp on säilitanud peaministri toetuse.

Suurbritannia peaminister Rishi Sunak ütles, et tegemist oli protsessiga, mis toimus enne tema ametisse astumist. Sunaki pressiesindaja ütles, et Sharpi ametisse nimetamise protsessil järgiti kõiki reegleid. Pressiesindaja siiski ütles, et protsess vaadatakse nüüd uuesti läbi.

Sharpi tagasiastumist nõuavad ka mitmed kuulsad Briti ajakirjanikud, nagu Jonathan Dimbleby ja Patience Wheatcroft, vahendas BBC.