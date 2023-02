Kaju: Austini visiit oli üks samm Ukraina toetamisele suunatud tegude reas

Andreas Kaju ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et niisama viisakusvisiiti USA kaitseminister Lloyd Austin Eestisse ei teinud.

"Tegelikult käib ikkagi sõda, kus Ukraina rahvas vapralt võitleb, ja NATO, kes sõjas pole küll osapool, Ameerika liitlaste juhtimisel intensiivselt koordineerib iga päev, kuidas abi intensiivistada, kuidas seda kasvatada, kuidas suurendada ukrainlaste vastupanuvõimet, kuidas toetada rahaliselt nii tsiviilvõimude hakkamasaamist, aga ka kuidas väga olulisel moel ka relvastuse abil tagada Ukraina vastupidamist ja oma maa tagasi võitmist. See visiit oli üks samm sellele suunatud tegude reas," rääkis Kaju.

Tema hinnangul oligi visiidi eesmärk nii USA ja Eesti kui liitlaste koostöö arutamine kui ka Eestile USA toetuse kinnitamine.

"Tegelikult liitlased omavahel suhtlevad suursaadikute tasandil NATO-s, räägitakse Ühendriikides väga palju kõikide nende riikidega, kes seal kohal on oma esindajatega ja räägitakse telefoni teel, iga päev räägivad sõjaväelased. Ma arvan, et koostöö intensiivsus praegu on tasemel, kus tõepoolest peab paika see, mida Eesti poliitikud armastavad Eesti rahvale alati öelda, et Eesti on kaitstum kui kunagi varem. Aga miks see niimoodi on? Selle põhjus on see, et ohud ja riskid on ka suuremad kui kunagi varem," selgitas ta.

Kaju rääkis, et Eesti ja USA kaitsekoostöö on harukordne.

"See on ikkagi harukordne, mida ka Eesti diplomaatide toel on saavutatud, et USA riigieelarves on kolmandat aastat järjest Balti riikidel oma eelarverida, kus kolme aastaga on USA eelarvepanus, nende maksumaksja panus meile kasvanud 40 protsenti – see on 225 miljonit dollarit sel aastal. Üks erakond kunagi lubas, et meie kaitsevõime põhineb sellel, et küsime ameeriklastelt miljardi. Tegelikult selle kümnendi jooksul me saamegi miljard relvaabi. See on väga tähtis," rääkis Kaju.

Ta lisas, et Eesti ja USA koostöö ei piirdu vaid julgeoleku valdkonnaga.

"Erinevate administratsioonidega on alati olnud teemad, mida koos aetud ja aetakse ka praeguse presidendi administratsiooni ajal. Endiselt toimub koostöö nn kolme mere initsiatiivi raames, mis on üks infrastruktuuri investeerimisfond, mis ameeriklaste juhtimisel toimib. See asutati Donald Trumpi ajal, aga ka täna elab ja Eesti riik panustab sinna raha ja see investeerib Kesk- ja Ida-Euroopa infrastruktuuri projektidesse," rääkis ta.

"Tehakse ka muud koostööd. Aga tähelepanuväärsem on võib-olla see, et USA roll Eesti ekspordi sihtriigina on kasvanud – ameeriklased on nüüd tähtsuselt neljandad Eesti ettevõtjatele. 800 ettevõtet iga päev tegelevad ekspordiga. Nad on tõesti meile tähtis partner ka väljaspool sõjandust ja julgeolekut," lisas Kaju.