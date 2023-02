Oluline 17. veebruaril kell 6.40:

- Venemaa ründas öösel rakettidega Harkivi taristut;

- USA: Venemaa sõjalised rajatised Krimmis on legitiimne sõjaline sihtmärk;

- Invasiooni aastapäeval tulevad uued sanktsioonid G7 riikide poolt;

- Allikas: Venemaa otsustas suurendada õhuväe kasutamist Ukraina vastu;

- Öösel oli Belgorodi linnas plahvatusi kuulda;

- Ukraina asepeaminister: Bahmutis on veel 6000 tsiviilelanikku;

- Zelenski BBC-le: Venemaa mõistab ainult relvade keelt.

Venemaa ründas öösel rakettidega Harkivi taristut

Vene väed tegid öösel Harkivi linna vastu raketirünnaku, teatas Harkivi oblasti kuberner Oleh Sõniehubov. Esialgsetel andmetel kasutati S-300 rakette kriitilise taristu ründamiseks.

USA: Venemaa sõjalised rajatised Krimmis on legitiimne sõjaline sihtmärk

USA asevälisminister Victoria Nuland kinnitas meediabriifil neljapäeval ajakirjanikele, et Ameerika Ühendriikide jaoks on Venemaa sõjalised rajatised Krimmis legitiimsed sihtmärgid Ukraina jaoks. Nuland tõi esile, et Venemaa on rajanud Krimmi poolsaarele väljaõpperajatisi, relvaladusid ja juhtimispunkte, mis ohustaksid Ukrainat ka tulevikus kui need puutumata jääksid.

Krimmi vabastamise osas ei tahtnud Nuland spekuleerida ning asevälisminister rõhutas, et enne peab Ukraina armee muud okupeeritud alad vabastama. Nuland rõhutas, et USA ei tunnista kunagi Krimmi Venemaa osana.

Victoria Nuland rõhutas lisaks, et tuleb tekitada tagatised, mis hoiaks tulevikus ära järgmise Venemaa sõjalise rünnaku. Asevälisministri sõnul ei ole Putini ega tema võimaliku järeltulija võimalikud lubadused usaldusväärsed.

Victoria Nulandi sõnul on USA arvamusel, et Ukraina armee tuleb üles ehitada sellisel viisil, mis heidutaks tulevikus Putinit uuesti Ukrainat ründamast, vahendas BBC venekeelne teenistus.

Invasiooni aastapäeval tulevad uued Vene sanktsioonid G7 riikide poolt

USA asevälisminister Victoria Nuland ütles neljapäeval ajakirjanikele, et Ameerika Ühendriigid ning ülejäänud G7 riikide grupp teatab Venemaa täieulatusliku invasiooni aastapäeval uuest sanktsioonide paketist Venemaa vastu. Uus sanktsioonide pakett võtab sihikule Vene kaitsetööstuse jaoks tarviliku tehnoloogia tarne.

Allikas: Venemaa otsustas suurendada õhuväe kasutamist Ukraina vastu

Sõltumatu Vene uudisteportaal Važnõe Istori (olulised lood) teatas Vene kaitseministeeriumi allikatele tuginedes, et Vene väejuhatus on otsustanud suurendada märkimisväärselt enda lennuväe kasutamist Ukraina vastu. Seda hoolimata Ukraina õhutõrjest.

Allikas kinnitas portaalile, et Venemaa on valmis taluma suuri kaotusi enda lennuväes ning Ukraina õhutõrje tööst hoolimata suudaks Venemaa lennumasinad tekitada Ukrainale palju probleeme.

The Financial Times teatas 14. veebruaril lääne luureallikatele tuginedes, et Venemaa on hakanud koondama lennukeid ja helikoptereid Vene-Ukraina piiri lähistele.

Öösel oli Belgorodi linnas plahvatusi kuulda

Belgorodi kesklinnas oli taevas kuulda seitset plahvatus ning tegu võis olla õhutõrje tööga, teatas RIA Novosti.

Ukraina asepeaminister: Bahmutis on veel 6000 tsiviilelanikku

Ukraina asepeaminister Irina Veretšuk teatas, et Bahmutis on hinnanguliselt veel 6000 tsiviilisikut, vahendas BBC. Veretšuki sõnul on ta ehedalt üllatunud, et nad pole ägedate lahingute piirkonnast ära läinud. Enne Venemaa täieulatuslikku invasiooni elas Bahmutis ligikaudu üle 70 000 inimese.

Kanada eraldas 5,6 miljonit Ukraina demineerimiseks

Ukraina peaminister Denõs Šmõhal teatas, et Kanada annab Ukrainale riigi demineerimiseks 7,5 miljonit kanada dollarit.

announced an additional 7.5 mln CAD for demining. During the meeting in Kyiv, I thanked @melaniejoly for support to . We discussed 's economic development & recovery, as well as the tightening of sanctions against rf. We appreciate the solidarity of our friends. pic.twitter.com/CGoKoAeXCr — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 16, 2023

Demineerimisele eraldatud rahast teatati Kanada välisministri Melanie Joly viisiidil Kiievisse.

Zelenski BBC-le: Venemaa mõistab ainult relvade keelt

Ukraina president Volodõmõr Zelenski andis BBC-le intervjuu, milles kinnitas, et Ukraina ei ole nõus andma võimaliku rahuleppe käigus ära osa enda territooriumist Venemaale. Maa andmine tähendaks, et Venemaa tuleks hiljem tagasi, kinnitas Zelenski.

Volodõmõr Zelenski sõnul on paljuräägitud Vene pealetung alanud ning Venemaa ründab rindejoonel mitmes suunas. Zelenski sõnul kiirendab lääneriikide päritolu relvade andmine rahu tulekut Ukraina pinnal, kuna Venemaa mõistab vaid relvade keelt.