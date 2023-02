Euroopa Komisjon loobus Vene tuumasektori sanktsioonide ettepanekust

Diplomaatilised allikad kinnitasid Politicole, et Euroopa Komisjon on loobunud ettepanekust lisada Vene tuumasektor järgmise sanktsioonide paketi hulka.

Euroopa Komisjon tahtis algselt panna uue sanktsioonidepaketi raames sanktsioonide alla ka Vene tsiviiltuumasektori. Vene tuumaenergia ettevõtte Rosatomi sanktsioonide alla panemist on palunud ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Uus sanktsioonide pakett on allikate kinnitusel jagatud mitmesse ossa. Sanktsioonide osana kehtestatakse uued reeglid Vene lennundusele (nii tsiviil- kui sõjalisele sektorile), pannakse paika uued viisapiirangud ning külmutatakse mitmete eraisikute ja ettevõtete varad. Uusimas sanktsioonide paketi mustandis puudub aga Vene tuumasektor.

Vene tuumasektori sanktsioonide alla panekule on pikalt olnud vastu Ungari, kuna nad sõltuvad Vene Rosatomist. Ungari vetoga hakkama saamiseks kaalus Euroopa Liit individuaalseid sanktsioone konkreetsete Rosatomi töötajate vastu, kuid otsus ka seda mitte teha.

Ungari sõltub tuumajaamast, mille omanik on Rosatom ning mis toodab rohkem kui 50 protsenti riigi elektrist. Vene tuumasanktsioonide osas on ettevaatlik olnud ka Prantsusmaa. Prantsuse majandusministeerium teatas sel nädalal ajakirjanikele, et paljud Prantsuse tuumajaamad sõltuvad Vene tuumakütusest.

EL tahab nanotehnoloogia ja laserid sanktsioonide alla panna

Portaal EUObserver teatas, et Euroopa Liidu suursaadikud arutasid kolmapäeval uusi Vene sanktsioone. Mahuka sanktsioonide nimekirja hulgas on 11 miljardi euro aastakäibe suurune kaubandusembargo mitmes tootekategoorias, mida võidakse kasutada Vene relvasüsteemides. Selle hulka kuluvad elektroonika, laserid, raadiotehnika, tarkvara, merenduskaamerad ja haruldased muldmetallid. Samuti lähevad sanktsioonide alla nanotehnoloogiaga seotud asjad ning närvigaasi tootmiseks tarvilikud kemikaalid.

Esimest korda kavatseb Euroopa Liit sanktsioonide alla panna ka kaheksa Iraani ettevõtet, kes on seotud droonide tarnega Venemaale. Sanktsioonide dokumendi mustandis on praegu ka ettepanek pikendada bideede, tualettpottide, loputuskastide jm sanitaartehnikatoodete sanktsioone. Need lisati sanktsioonide alla algselt aasta tagasi. Tualetipotid muutusid Vene sõjategevuse sümboliks kui Vene sõdurid neid suures koguses varastama hakkasid nii 2022. aastal Ukrainas kui ka 2008. aastal Gruusias.

Lisaks eelnevale on kavas piirate LED-tulede, kanepilõnga, kahveltõstukite, telliste, rehvide ja sulepeade eksporti Venemaale. Panganduse infosüsteemist Swift on kavas välja jätta Vene pangad Alfa-Bank, Tinkoff ja Rosbank. EUObserver juhtis tähelepanu, et sanktsioonide nimekirja täiendamist hoolimata jääb Vene teemandiäri samas taaskord sanktsioonide alt välja.

Euroopa Liidu välisministrid arutavad uusi Venemaa vastu suunatud sanktsioone järgmisel nädalal ning sanktsioonide sisu võib veel muutuda.