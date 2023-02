Biden: hiljutised tundmatud lendavad objektid pole seotud Hiina luurega

USA presidendi Joe Bideni kinnitusel ei ole viimased kolm USA õhuruumis alla tulistatud tundmatut objekti seotud Hiina luurega. The Wall Street Journal juhtis tähelepanu, et üks Illinoisi õhupalliühing kaotas hiljuti ühe oma ilmaõhupalli Alaska kohal.

USA president Joe Biden teatas, et hiljuti alla tulistatud kolm väga kõrgel USA õhuruumis lennanud objekti ei olnud seotud Hiina luurega, vaid pigem tõenäoliselt eraettevõtete ning teadusuuringutega, vahendas The Wall Street Journal.

Kolm USA õhuväe poolt hiljuti alla tulistatud objekti otsustati alla tulistada peale ühe Hiina luureõhupalli alla tulistamist USA idaranniku lähistel. USA presidendi kinnitusel otsustati objektid alla tulistada suurest ettevaatusest.

Joe Bideni kinnitusel andis ta valitsusele ülesandeks luua selgemad reeglid eristamaks ohtlikke õhuobjekte mitteohtlikest. Biden samas kinnitas, et õhust leitud objektid, mis on USA inimestele ohtlikud tulistatakse alla. Bideni kinnitusel loob USA valitsus mehitamata objektidest parema nimekirja, vahendas CNN.

USA president rõhutas, et USA jätkab suhtlemist Hiinaga ning on seda viimased paar nädalat teinud. Samuti on Biden kontaktis Hiina liidri Xi Jinpingiga.

Joe Biden kinnitas hiljem intervjuus NBC Newsile, et tema hinnangul ei soovi Xi kahjustada olulisel määral oma suhet Ameerika Ühendriikidega ja Bideniga isiklikult.

USA relvajõud on varem kinnitanud, et alla tulistatud objektid ei ole veel lõplikult tuvastatud ning selgema pildi saamine võib mõned nädalad aega võtta, kuna alla tulistatud objektide riismeid alles otsitakse.

Ameerika Ühendriikide õhutuvastussüsteem sai erinevatest kõrgelt liikuvatest õhuobjektidest teada siis kui hakati radariandmeid teistmoodi analüüsima. Praegu ei ole selge kui kaua sellised objektid USA õhuruumis ringi on liikunud. Biden kinnitas, et esimesena alla tulistatud Hiina luureõhupalli riismete otsimine on veel töös. Bideni sõnul oli konkreetse luureõhupalli gondola mitme USA koolibussi suurune.

USA president Joe Biden rõhutas, et USA suveräänsuse riive on vastuvõetamatu ning USA kehtestas piirangud kuuele ettevõttele, kes on seotud Hiina rahvavabastusarmeega.

The Wall Street Journal juhtis tähelepanu, et hiljuti teatas üks Illinoisi osariigi õhupalliühing, et üks nende ilmaõhupallidest on hiljuti Alaska kohal kaduma läinud. Päev hiljem teatas USA valitsus, et üks USA õhuväe F-22 hävituslennuk tulistas Kanada Yukoni territooriumi kohal alla ühe tundmatu objekti, mille liikumise trajektoor ühtis varem kadunuks jäänud ilmaõhupalliga.