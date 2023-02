Soome Alko võib hakata müüma alkoholi kliendi pudelisse

Alko tahab 2030. aastaks vähendada heitkoguseid ja koostas selleks spetsiaalse plaani. Alko toob seal välja võimalusi, kuidas firma plaanib vähendada heitkoguseid. Ühe võimalusena näeb Alko ette, et kliendid hakkavad kasutama oma pudeleid. Selle rakendamine eeldaks aga seadusemuudatust, kuna Soomes kehtiv seadus ei luba kliendi pudelisse alkoholi müüa, vahendas Yle.

Heitkoguste vähendamise käigus tahetakse vähendada eelkõige klaaspudelite tootmist. 78 protsenti taara tootmisest tuleb klaaspudelite tootmisest. Klaasi tootmiseks on vaja kõrget temperatuuri, selle saamiseks kulub palju energiat. Põhjamaade alkoholimonopolid plaanivad seetõttu klaaspudelis sisalduva alkoholi müümist vähendada.

Alko on Soome riiklik alkoholimonopol. See on ainuke kaubakett , mis müüb riigis kanget õlut, veini ja teisi alkohoolseid jooke. Kangemat alkoholi saab osta ka baarist ja restoranist.