Autovarguste tase püsib Eestis madalal

Justiitsministeeriumi andmetel vähenes sõidukivarguste arv mullu 2021. aastaga võrreldes 17 protsenti. Eelmisel aastal varastati Eestis 91 mootorsõidukit ning tänavu esimese poolteise kuuga on varaste saagiks langenud neli autot, selgub politsei- ja piirivalveameti statistikast. Autodesse sissemurdmisi varuosade saamiseks või autosse jäetud isiklike esemete varastamiseks on tänavu üle Eesti registreeritud 35 korral. Mullu oli taolisi juhtumeid kokku 285.

Sõidukivarguste statistika Autor/allikas: Politsei- ja piirivalveamet

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre ütles vargusstatistikat kommenteerides, et enamikel juhtudel on tegemist kohalike varastega, kuid aeg-ajalt käivad Eestis ka vargad välismaalt, peamiselt leedukad. Viimastel on tavaliselt kindel mark, mida tullakse varastama. Viimasel ajal on selleks olnud Toyota Land Cruiser, varem on varastatud ka Audisid, Volkswageneid ja muid marke.

Toyota Land Cruiserite puhul on vargad mullu avastanud uue viisi, millega on võimalik sõiduk kiirelt minema toimetada. Kokku on praeguseks seda tehnoloogiat Eestis kasutatud kuuel korral, neist viimati tänavu veebruari alguses.

"Viimase Toyota varguse korral pääsesid vargad sõidukile ligi esimese poritiiva juurest, kuhu nad ühendasid seadme ja avasid uksed ning käivitasid mootori," selgitas Tambre.

Varem on pätid ka võtmevaba süsteemiga sõidukeid varastatud nii, et pikendasid võtme signaali, mille abil said avada uksed ja käivitada sõiduki. Sestap manitseb politseinik, et võtmevaba süsteemiga sõidukite võtmeid ei tasu hoida välisuste ega akende läheduses. "Võimalusel pange need võtmed metallist karpi või spetsiaalsesse turvavutlerisse, mis takistab ühendust sõidukiga," õpetas Tambre.

Selle nädala alguses "Terevisioonis" antud intervjuus ütles Tambre, et kuna autovarguste hulk Eestis on tegelikult nii väike, siis ei saa üht kindlat varaste meelismarki esile tuua. "Saame öelda kõikidele autoomanikele, et saate rahulikult magada, ühtegi automarki ei eelistata, välja arvatud praegu Toyota Land Cruiser." Mullu oli varguste edetabelis eespool veel Opel seitsme autoga ja BMW kuue masinaga.

Ajal, mil elukallidus on kiiresti kasvanud, on hoogsalt suurenenud ka varguste arv kauplustest. Autode ja autodest varastamist ei seosta politsei sellega, et inimeste sotsiaalmajanduslik olukord on halvenenud, aga ei saa välistada, et ühel hetkel hakatakse regulaarsemat sisse murdma ka autodesse, ütles Tambre.

Sõiduki varuosade ja autosse jäetud isiklike esemete varguste statistika Autor/allikas: Politsei- ja piirivalveamet

Kuidas end autovarguse eest kaitsta

Tambre selgitust mööda teevad kurjategijad enne vargust eeltööd, mistõttu on oluline, et inimesed tähelepanelikult jälgiksid, mis nende kodude ümber toimub. Nii kui märgatakse kahtlaselt liikuvat sõidukit või inimesi ringi luuramas, tuleks sellest kohe teavitada politseid aga ka naabreid.

Tavaliselt varastatakse autosid öösel, kui inimesed magavad ning varastatakse sõidukeid, millele on lihtne ligi pääseda ja kust on ka lihtne lahkuda. "Soovitan võimalusel parkida oma sõidukeid kinnisesse aeda, valvega või valgustatud parklasse. Kindlasti ärge hoidke sõidukites dokumente või värava pulti," manitses politseinik.

Sõidukitesse sissemurdmisi ei toimuks, kui nendes ei oleks nähtavatel kohtadel väärtuslikke esemeid. "Neid vargusi panevad tavalisel toime kohalikud pikanäpumehed, kes mööda minnes lõhuvad akna, haaravad eseme ja lahkuvad," ütles Tambre.

Sõidukitest varastatakse peamiselt silma alla jäänud esemeid – kotte, võtmeid, suitsupakke, prille, ehitustööriistu jpm. Eriti tähelepaneliku peaksid olema ehitajad, kes kannavad kaasas tööriistu. "Need on endiselt mustal turul väga tahetud tooted ja kui sõidukil on peal midagi, (ettevõtte logo jms), mis viitab, et selle sees võib olla midagi väärtuslikku, siis on üsna kindel, et sealt püütakse ka varastada," sõnas Tambre.

Tähelepanelik tasub olla ka ettevõtjatel, kuna üldiselt kontorivõtmeid koduvõtmetega kaasas ei kanta ning neid hoitakse peamiselt sõidukites. Seal võivad need aga lihtsasti varaste saagiks langeda.