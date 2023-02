Kallas proovib taas RMK raiemahtu kinnitada

Keskkonnaminister Madis Kallas plaanib koalitsioonipartneritelt heakskiitu küsida samasisulisele ettepanekule, nagu detsembris. Toona soovis keskkonnaminister, et RMK raiemaht kahaneks 2023. aatal pisut vähem kui 12 protsendi võrra 9180 hektarile, ka praegu ütles Kallas, et sooviks sellist mahtu.

"Ma lihtsalt veel ootan teatud kaardistusi esimese kahe kuu nii hindade kui ka era metsaraiete osas, et saaks parema ülevaate ja siis järgmine nädal veel räägin korra RMK-ga läbi, aga jah, vahemik siin 9100 ja 9500 [hektari] kanti peaks ta jääma," ütles Kallas.

Detsembris siiski koalitsioonipartnerite vahel koosmeelt ei leitud ja Kallas loodab, et nüüd see siiski õnnestub. "Meil ei ole enam aega väga arutada. Nüüd on aeg ära teha. Metsanduse arengukava oleks võinud olla see raam, mille põhjal oli kerge langus ette näha, aga kuna metsanduse arengukava ei tulnud, siis nüüd minul saab ka see aeg otsa. RMK kogu aeg küsib, et mis moodi ja kuidas me edasi läheme ja ma tahaks anda selget suunist," rääkis Kallas.

Koalitsioonipartneritega Kallas oma plaanist veel rääkinud ei ole ja plaanib neid taasveenma hakata tuleval nädalal. "Esmaspäeval veel ei jõua, ma arvan. Ta pigem jääb nädala keskpaika," märkis Kallas.

Kui Kallasel partnereid veenda ei õnnestu, siis ta veel ei oska öelda, mis saab. "Fraktsiooniga saame arutleda kolmapäeva hommikul, kui enne ei saa kokkulepet, mismoodi, kuidas," ütles Kallas.

Kui koalitsioonis RMK selle aasta raiemahtu kokku ei lepita ja see peaks allkirjastamata jääma, ei juhtu Kallase sõnul suurt midagi. Samas on ta suuliselt andnud RMK-le suunis sel aastal vähem raiuda. "Nemad on arvestanud, et raiemaht läheb väiksemaks. Et ei ole võetud kohustusi nüüd esimese kahe kuuga nii suures mahus, et see kuidagi nende tööd väga palju mõjutaks, kui nüüd see allkiri siin alla tuleb," rääkis Kallas.