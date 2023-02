Nädalavahetus toob lumesaju ja tuisu

Laupäeva öö on pilvine. Tihe sadu levib saartelt üle maa kirde suunas. Lääne-Eestis sajab lörtsi ja vihma, Ida-Eestis lörtsi ja lund, tuiskab ning sadu on kohati tugev. Tuul puhub kagust ja lõunast 7 kuni 15, puhanguti kuni 23 meetrit sekundis. Termomeetrinäit jääb -2 ja +3 kraadi vahele.

Hommik jätkub vihma- ja lörtsisajuga, Ida-Eestis sajab mitmel pool ka lund ja tuiskab. Mitmel pool on jäidet. Tuul on ööga võrreldes rahunenud ning puhub mandril kagust, Liivi lahel lõunast ning Lääne-Eesti saartel on muutliku suunaga. Õhutemperatuur on jätkuvalt -2 kuni +3 kraadi.

Ka päev sademete poolest hommikust ei erine, kuid õhtul läheb sadu kõikjal järk-järgult üle lumeks. Tuul puhub valdavalt lõunakaarest kuni 14 meetrit sekundis, vaid saartel ja läänerannikul pöördub tuul loodesse ja läände ning seal tuleb arvestada taas tugevate tuulepuhangutega. Õhutemperatuur püsib kogu päeva üsna muutumatuna.

Nii pühapäev kui ka uus nädal mööduvad lumiselt. Uuel nädalal pilvisus aga hõreneb ning ehk õnnestub hetkeks päikestki näha. Õhutemperatuur astub aga väikeste sammudega suuremate miinuste poole, nii et kui pühapäeval on nii öösel kui ka päeval 0 kuni -5 kraadi, siis kolmapäevaks nihkub see vahemik -3 kuni -15 kraadini. Esmaspäeval võtab ka tuul tuure maha ning järgmine nädal jätkub juba rahulikumalt.