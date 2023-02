Ukraina: venelased maksavad Bahmuti rünnakutes ränka hinda

Oluline 18. veebruaril kell 7.00:

- Moskva süüdistab Ühendriike, et see õhutab Ukrainat sõda eskaleerima ja nüüd otseselt ka sekkub sõtta.

Venemaa: USA planeerib sõda Ukrainas

Pentagon teatas reedel, et esimene Ukraina pataljon umbes 635 sõduriga läbis Saksamaal umbes viis nädalat kestnud USA kombineeritud relvaõppe kursuse lahingumasinal M2 Bradley. Täiendav pataljoni tasemel kombineeritud relvastusõppus oli juba käimas, teatas Pentagoni esindaja.

USA on teatanud kavatsusest anda Ukrainale üle 50 soomusmasinat, millel on võimas kahur ja mida USA armee on alates 1980. aastate keskpaigast kasutanud vägede vedamiseks lahinguväljadel.

Moskva süüdistab Ühendriike, et see õhutab Ukrainat sõda eskaleerima ja nüüd otseselt ka sekkub sõtta, vahendas Reuters laupäeval.

"Ameerika sõjaõhutajad... tarnivad tohututes kogustes relvi, annavad luureandmeid ja osalevad otseselt lahinguoperatsioonide planeerimises," ütles Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova.

Ukraina: Venemaa ei hoolitse haavatute eest

Venemaa keskendub praegu Bahmutile, praeguseks suures osas purustatud linnale Donetski oblastis, mille ennesõjaaegne umbes 70 000 elanikuga elanikkond on peamiselt põgenenud. Ukraina 80. õhurünnakubrigaadi pressiesindaja Tarass Dzioba ütles, et venelased maksid pärast linna ümber toimunud rünnakulaineid ränka hinda.

"On kohti, kus nende surnukehad on lihtsalt kuhjas. Nad lihtsalt ei evakueeri oma haavatuid ega tapetuid," ütles Dzioba Reutersile.

Bahmuti vallutamine annaks Venemaale hüppelaua, et jõuda edasi kahe läänepoolsema suurema linna, Kramatorski ja Slovjanski poole. Kuid Ukraina ja liitlased ütlevad, et see oleks Pyrrhose võit, arvestades kuluvat aega ja kantud kaotusi.