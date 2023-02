Vene väed keskenduvad Bahmuti ründamisele

Oluline 18. veebruaril kell 15.20:

- Ukraina välisministri hinnangul on aja ja protseduuri küsimus, mil Ukraina liitlastelt hävituslennukid saab;

- Briti kaitseministeeriumi hinnangul on Kremlil üha keerulisem varjata elanikkonna eest sõja tegelikkust varjata;

- EL tahab koostöös kohaliku kaitsetööstusega suurendada laskemoona tarnimist nii Ukrainale kui ka oma liikmesriikide relvajõududele;

- Moskva süüdistab Ühendriike, et see õhutab Ukrainat sõda eskaleerima ja nüüd otseselt ka sekkub sõtta;

- USA ametnike sõnul on Ukraina sõja algusest saadik hukkunud või vigastatud üle 30 000 Wagneri palgasõduri.

Ukraina välisminister: on vaid aja küsimus, mil saame liitlastelt hävituslennukid

Ukraina välisministri Dmõtro Kuleba hinnangul on vaid aja küsimus, millal Ukraina lääne liitlastelt hävituslennukid saab.

"Ma võtan selle riski ja ütlen, et Ukraina saab lennukid. See on aja ja protseduuri küsimus," sõnas ta Müncheni julgeolekukonverentsil.

Ukraina liitlased on lubanud anda lahingutanke ning läbirääkimised käivad pikema ulatusega rakettide andmiseks, aga partnerid on siiani kõhklevad hävituslennukite andmises.

Suurbritannia: Venemaal on üha raskem sõja tegelikkust elanikkonna eest varjata

Suurbritannia kaitseministeeriumi hinnangul on Vene valitsusel üha keerulisem elanikkonda Ukrainas käiva sõja tegelikkusest isoleerida.

Ministeerium kirjutab oma hiljutisimas luureülevaates, et detsembris läbi viidud küsitluse järgi on 52 protsendil Vene elanikest sõber või sugulane, kes on Ukrainas sõjas käinud.

Britid lisavad, et eelmisel nädalal esitas sõda vaatlev parlamendirühm Venemaa režiimi liidrile Vladimir Putinile raporti, mis tõenäoliselt puudutab sotsiaaltoetusi mobiliseeritutele ja nende perekondadele.

"See probleem muutub tõenäoliselt veel teravamaks, kui toimub uus mobilisatsioon (olgu see siis avalik või salajane)," lisas Suurbritannia kaitseministeerium.

EL: kohalikku relvatootmist tuleb kiirendada

Euroopa Liit soovib teha koostööd kohaliku kaitsetööstusega, et suurendada laskemoona tarnimist nii Ukrainale kui ka oma liikmesriikide relvajõududele, ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Von der Leyen ütles laupäeval Müncheni julgeolekukonverentsil esinedes, et EL-i poolt Covidi vaktsiini tarnimise skeem võiks olla eeskujuks ka relva tootmise suurendamiseks.

"Võiks mõelda näiteks sellistele ostulepingutele, mis annavad kaitsetööstusele võimaluse investeerida praegu tootmisliinidesse, et olla kiirem ja tarnemahtu suurendada," sõnas ta.

Viimastel kuudel on korduvalt mainitud, et Ukraina kasutab laskemoona praegu kiiremini kui lääneriigid suudavad seda toota ja tarnida.

"Praegu on aeg kiirendada tootmist ja suurendada standardsete toodete [nagu laskemoona] tootmist, mida Ukraina hädasti vajab," ütles von der Leyen.

USA: Wagneris on hukkunud viimastel nädalatel 9000 meest

USA ametnike sõnul on Ukraina sõja algusest saadik hukkunud või vigastatud üle 30 000 Vene poolsõjaväelises Wagneri grupeeringus võidelnud palgasõduri.

Valge Maja pressiesindaja John Kirby ütles, et rühmitus kandis viimastel nädalatel märkimisväärseid kaotusi, rünnakutes hukkus umbes 9000 võitlejat.

Wagner on värvanud mehi Venemaa vanglatest ja Kirby ütles, et enamik hukkunuid olid väljaõppeta süüdimõistetud.

Vaatamata ohvritele on Wagner saavutanud edu Bahmuti linnas.

Idalinna ümbruses on peetud sõja ägedaimaid lahinguid, kus Wagneri palgasõdurid on tihedalt seotud Venemaa püüdlustega linna vallutada. Ukraina vägede sõnul on Wagneri võitlejaid saadetud suurel hulgal rünnakutele üle avatud maa.

Wagneri rühmitus oli enne sõda palju väiksem: seal oli vaid 5000 võitlejat, kellest enamik olid kogenud endised sõdurid.

Arvatakse, et Wagner alustas tegevust 2014. aastal annekteeritud Krimmi poolsaarel ning on sellest ajast alates tegutsenud mujal Ukrainas, Süürias ja kogu Aafrikas. Grupeeringut on süüdistatud jõhkruses ja sõjakuritegudes.

Venemaa: USA planeerib sõda Ukrainas

Pentagon teatas reedel, et esimene Ukraina pataljon umbes 635 sõduriga läbis Saksamaal umbes viis nädalat kestnud USA kombineeritud relvaõppe kursuse lahingumasinal M2 Bradley. Täiendav pataljoni tasemel kombineeritud relvastusõppus oli juba käimas, teatas Pentagoni esindaja.

USA on teatanud kavatsusest anda Ukrainale üle 50 soomusmasinat, millel on võimas kahur ja mida USA armee on alates 1980. aastate keskpaigast kasutanud vägede vedamiseks lahinguväljadel.

Moskva süüdistab Ühendriike, et see õhutab Ukrainat sõda eskaleerima ja nüüd otseselt ka sekkub sõtta, vahendas Reuters laupäeval.

"Ameerika sõjaõhutajad... tarnivad tohututes kogustes relvi, annavad luureandmeid ja osalevad otseselt lahinguoperatsioonide planeerimises," ütles Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova.

Ukraina: Venemaa ei hoolitse haavatute eest

Venemaa keskendub praegu Bahmutile, praeguseks suures osas purustatud linnale Donetski oblastis, mille ennesõjaaegne umbes 70 000 elanikuga elanikkond on peamiselt põgenenud. Ukraina 80. õhurünnakubrigaadi pressiesindaja Tarass Dzioba ütles, et venelased maksid pärast linna ümber toimunud rünnakulaineid ränka hinda.

"On kohti, kus nende surnukehad on lihtsalt kuhjas. Nad lihtsalt ei evakueeri oma haavatuid ega tapetuid," ütles Dzioba Reutersile.

Bahmuti vallutamine annaks Venemaale hüppelaua, et jõuda edasi kahe läänepoolsema suurema linna, Kramatorski ja Slovjanski poole. Kuid Ukraina ja liitlased ütlevad, et see oleks Pyrrhose võit, arvestades kuluvat aega ja kantud kaotusi.