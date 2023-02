USA-le teeb muret, et Hiina võib Venemaale sõjalist abi anda ning riigisekretär Antony Blinken hoiatas riigi kõrget diplomaati Wang Yid, et sellel oleks USA-Hiina suhetele tõsised tagajärjed.

Oluline 19. veebruaril kell 6.59:

- Blinken hoiatas Hiinat Venemaa abistamise eest

- Ööpäeva jooksul oli 15 raketirünnakut

Asjaga kursis olevad USA ametnikud rääkisid NBC-le, et praegu võib see abi tähendada vormiriietust või soomusveste. USA-l on aga põhjust arvata, et Hiina kaalub ka surmava abi saatmist, rääkisid asjaga kursis olevad allikad.

"On erinevat tüüpi surmavat abi, sealhulgas relvastus, mille andmist nad vähemalt kaaluvad," sõnas Blinken.

Teine allikas rääkis, et et USA on olnud oma mure osas selgesõnaline. "Seni ei ole nad seda piiri veel ületanud, kuid me ei usu, et see küsimus on päevakorrast maas," ütles allikas.

Veebruari alguses kirjutas Wall Street Journal, et Hiina andis Vene armeele hoolimata Ukraina sõja tõttu riigile kehtestatud sanktsioonidele sõjalist abi.

Ööpäeva jooksul oli 15 raketirünnakut

Ukraina peastaabi teatel sooritasid Vene väed viimase ööpäeva jooksul neli õhu- ja 15 raketirünnakut, millest enamik anti Hmelnõtski, Dnipropetrovski, Donetski ja Hersoni oblasti tsiviilinfrastruktuurile.

Venemaa raketirünnakute oht on peastaabi teatel jätkuvalt kõrge kogu Ukraina territooriumil.

Ukraina lennuvägi andis ööpäeva jooksul kuus lööki Vene vägede ja sõjatehnika koondumiskohtadesse, samuti õhutõrjekompleksi positsioonile.

Õhukaitsejõud tulistasid päeva jooksul alla kaks Kalibr-tüüpi tiibraketti ning raketi- ja suurtükiväeüksused tabasid ühe venelaste koondumisala.