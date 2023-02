Tartus toimunud häkaton keskendus Ukrainale kaitselahenduste loomisele

Tartu ülikooli Physicumi ruume täitsid nädalavahetusel vaid arvutid ja tõelised IT-huvilised.

Häkatoni "Ukraina kaitseks" korraldaja ja Garage48 kaasasutaja Priit Salumaa ütles, et ideid on seinast seina ja tiimid on väga heal tasemel.

"Kui tavaliselt tuleb üritusele selline juhuslik seltskond, siis siin on näha, et on juba valmis tiimid kohale tulnud, inimesed, kellele see teema ilmselgelt korda läheb ja kellel on juba, nad tulid siia oma ideedega ja juba valmis meeskondadega suuresti," rääkis Salumaa.

Oma tiimidega olid kohal ka mitmed ettevõtted, näiteks Milrem tiimiga "Kodu". Nende idee on aidata droonidel leida kodutee ka siis, kui signaali on häiritud ja GPS kadunud.

"Meie lahendame seda teise tehnoloogilise ehk siis väikse koodi stäkiga, kus siis teiste andurite toel siis leiab droon kodutee ikkagi tagasi, vaatamata kõigele," rääkis häkatoni osaleja Indrek.

Stratcom x on aga strateegilise kommunikatsiooni töövahend, mis tuvastab propagandat ja aitab sellega võidelda.

"Meie lahendamiseks valitud probleem on siis Venemaa suured infosõja operatsioonid. Meie lahendus aitabki suuremalt analüüsitava andmebaasi pealt leida üles potentsiaalsed uue infokampaania tekkimise protsessid ja sinna juba varakult mõelda välja vastused. Ja aitab ka neid vastamiseks mõeldud lahendusi leida," kirjeldas osaleja Liisi.

Kolm parimat tiimi saavad rahalise auhinna, võimalus oma idee Ukrainasse viia on aga kõigil ja seda tiimid ka tahavad.

"Meil on isegi Ukrainast kaitseministeeriumist inimene ja esindaja kohal. Ja me oleme näinud, et sellises äärmiselt kuumas situatsioonis on inimesed äärmiselt leidlikud ja need lähevad nii kiiresti kui võimalik Ukrainas kasutusse. Nii et ma eeldan küll, et siit läheb päris palju asju," ütles Salumaa.