Esmaspäeval on oodata lumesadu

Esmaspäeva ennelõuna on suurema sajuta ja rahulik, pärastlõunal jõuab merelt tihe sajuala ning muudab õhtu poole liiklusolud keeruliseks.

Pühapäevase ilma kujundanud madalrõhkkond eemaldub Venemaale, kuid pakub öösel veel mitmele poole lumehooge ning tuisku. Päeval liigub Lõuna-Rootsi kohalt järgmine madalrõhkkond üle Läänemere ja läheneb Eestile. Pöörisega seotud lumesadu jõuab saartele peale keskpäeva ning levib edasi üle maa ida suunas. Tuul tõuseb ning teeb tuisku.

Öö vastu esmaspäeva tuleb Eestis pilves selgimistega. Paljudes kohtades sajab lund, kohati tuiskab, pärast keskööd sadu harveneb. Puhub põhja- ja loodetuul 3-9, mandri lõunaosas puhanguti kuni 13, Lääne-Eesti saartel ja rannikul kuni 18 m/s, pärast keskööd tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur langeb -1 kuni -7, kohati kuni -11 kraadini.

Esmaspäeva hommik on pilves selgimistega ning üksikute lumehoogudega. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 m/s. Külma on -1 kuni -7, kohati kuni -11 kraadi.

Suurema sajuta ja rahulikuna püsib ilm lõunani, pärastlõunal pilvkate tiheneb ning lumesadu levib merelt üle maa ida suunas, saartel tuleb ka lörtsi. Kohati tuiskab.

Õhtu võib olla veel sajuta Peipsi järve ääres ja Virumaal. Lõuna- ja kagutuul tugevneb 6-11, saartel ja rannikul 9-15, puhanguti 20 m/s. Õhutemperatuur on -4 kraadist kuni 0 kraadini, saartel -1 kraadist 2 soojakraadini.

Teisipäeva öö on lumesaju ja tuisuga, päeval sadu harveneb ja tuul nõrgeneb. Külma on ööpäevaringselt -2 kraadist saartel -9 kraadini Ida-Eestis.

Kolmapäev tuleb rahulik, suurema sajuta ning üsna karge. Öösel on külma -9 kuni -15 kraadi, kohati kuni -20 kraadi, vaid saarte rannikul on õhk pehmem, päeval on külma -3 kuni -8, Kagu-Eestis kuni -12 kraadi.

Neljapäeva öö ja ennelõuna on samuti karged, pärastlõuna toob lumelisa ja õhtu poole pehmema õhu. Reedel on itta taanduva lumesajuga pehme talveilm.