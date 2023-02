Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas Itaalia meediale, et riik valmistub lühikeseks sõjaks ja võiduks. Zelenski rõhutas, et mida kiiremini sõda lõppeb, seda vähem ohvreid on oodata. Ukraina õhuväe esindaja teatas, et Vene raketid peidavad end nüüd enam jõgede kohal lennates - sedasi saavad nad Ukraina õhutõrjet vältida.

Oluline 20. veebruaril kell 7.43:

- Valge Maja soovitas Ukrainal vastupealetungi ettevalmistusega mitte viivitada;

- Zelenski: valmistume lühikeseks sõjaks ja võiduks;

- Ukraina õhuvägi: Vene raketid peidavad end nüüd enam jõgede kohal lennates;

- ISW: Venemaal puuduvad reservid Luhanski pealetungi toetamiseks.

Valge Maja soovitas Ukrainal vastupealetungi ettevalmistusega mitte viivitada

Politico teatas oma allikatele tuginedes, et Valge Maja soovitas Ukrainal mitte viivitada oma vastupealetungi ettevalmistusega. Valge Maja soovitus oli seotud hirmuga, et USA ja Euroopa liitlaste relvaabi Ukrainale ei ole tulevikus nõnda suures koguses nagu praegu.

USA luureallikate hinnangul eeldab Venemaa president Vladimir Putin, et hoolimata sõjalistest tagasilöökidest on Venemaa eelisteks nende elavjõu suurus ja aeg.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski rõhutas hiljuti Müncheni julgeolekukonverentsil, et kiirus on ülioluline viidates relvatarnete tempole.

Zelenski: valmistume lühikeseks sõjaks ja võiduks

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ütles intervjuus Itaalia lehele Corriere della Sera ning Rai TV-le, et Ukraina valmistub lühikeseks sõjaks ja võiduks. Mida kiiremini sõda lõppeb, seda vähem ohvreid on oodata, ütles Zelenski. Zelenski rõhutas lisaks kuidas 2014. aasta Minski kokkulepped ei töötanud Ukraina kasuks

Bahmuti osas ütles Zelenski, et selle osas toimuvad lahingud nii kaua kuniks see mõistlik on ning linna ei kaitsta iga hinna eest kõigi hukkumise hinnaga, vahendas Ukrainska Pravda. Zelenski lubas Rai TV-le antud intervjuus, et Ukraina valmistub lühikeseks sõjaks ja võiduks.

Eraldiseisvalt teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski oma õhtuses videopöördumises, et toimus kohtumine Ukraina väejuhatusega, mille raames arutati nii rindejoontel toimuvat kui ka Ukraina jätkuvat mobilisatsiooni. Lisaks tegi kohtumisel Ukraina siseministeerium ülevaate uutest Ukraina ründebrigaadidest, mida praegu formeeritakse.

Meedia teatel külastab Itaalia peaminister Giorgia Meloni teisipäeval Ukrainat, vahendas Il Fatto Quotidiano.

Ukraina õhuvägi: Vene raketid peidavad end nüüd enam jõgede kohal lennates

Ukraina õhuväe esindaja Juri Ihnat ütles Ukraina televisioonis, et Vene vägede raketirünnakute taktika on muutunud – rakette on asutud peitma suunates nende lennutrajektoori jõgede kohale. Dnipro ja Lääne-Ukrainas asuva Lõuna-Bugi kohal lendamine võimaldab rakettide Ukraina õhutõrjesüsteeme vältida, vahendas The Kyiv Independent.

Taktikamuutusena on Vene väed asunud tulistama rakette Ukraina vastu välja öösel. Varem kasutati Shahed droone öösel, millele järgnesid hommikused suuremad raketirünnakud.

Kaks Vene rakette tabasid pühapäeval Kramatorski tööstuspiirkonda

Vene väed tulistasid Kramatorski tööstuspiirkonna pihta kaks raketti, teatas linnapea Oleksandr Honšarenko.

ISW: Venemaal puuduvad reservid Luhanski pealetungi toetamiseks

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul puuduvad Vene Föderatsiooni relvajõudude lääne sõjaväeringkonnal ja tõenäoliselt ka teistel Vene sõjaringkondadel reservid Luhanski oblastis pealetungi toetamiseks. ISW analüütikute hinnangul on Luhanski oblastis praegu Vene vägede peamine pealetungifaas.

Mõttekoda tõi ka esile, et Venemaa ei ole suutnud oma varasemaid kaotusi korvata, mida on näha tankide vähesuses. Venemaa kaotas eelmistes pealetungides ja pealetungikatsetes palju sõjatehnikat.

ISW analüütikute sõnul võib Venemaal olla mõningaid mehhaniseerituid üksuseid reservis, kuid nende piiratud reservide rindele saatmine ei pruugi suurel määral praeguse Vene pealetungi edukusele kaasa aidata.

Mõttekoda juhtis tähelepanu ka Ukraina parlamendi julgeoleku- ja luurekomisjoni liikme Fedir Venislavskõi kommentaaridele, kelle sõnul on Venema nüüdseks saatnud Luhanski ja Donetski ning osaliselt Zaporižžja rindele kõik oma lahinguks kõlblikud üksused.