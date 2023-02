John Bolton vihjas võimalusele kandideerida USA presidendiks

Bolton ütles, et võib kandideerida presidendiks, et takistada nii Donald Trumpi saamist vabariiklaste presidendikandidaadiks.

"Ma mõtlen selle peale. Ma ei kandideeri enne, kui eeldan, et suudan võita. Ma ei teeks seda lihtsalt kandideerimise pärast," ütles esmaspäeval Bolton.

Bolton töötas aastatel 2018-2019 USA riikliku julgeoleku nõunikuna. Bolton lahkus Valges Majast 2019. aasta septembris, kuna tal tekkisid erimeelsused Trumpiga. Tema sõnul peab vabariiklaste partei Trumpi ajastust edasi liikuma.

"Oluline on lõpetada see jutt, et 2020. aasta valimised varastati või et konservatiivid on lojaalsed Trumpile," ütles Bolton.

Bolton hoiatas, et Trumpist võib siiski saada vabariiklaste presidendikandidaat.

"Üks asi, mida peame vältima, on see, et vabariiklaste kandidaadiks üritab saada liiga palju poliitikuid, mis võimaldab Trumpil saada nomineerituks. Ma arvan, et ta ei võidaks, kui ta saaks vabariiklaste kandidaadiks," ütles Bolton.

Hiljuti teatas USA endine suursaadik ÜRO-s Nikki Haley, et kandideerib presidendiks. Meedia teatel võib presidendiks kandideerida ka Florida kuberner Ron DeSantis. Meedia teatel võib DeSantis presidendiks kandideerimisest teatada suvel.