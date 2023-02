Türgit tabas taas võimas maavärin

Türgi lõunaosas asuvas Antakya linnas puhkes paanika, maavärin kahjustas ka hooneid, teatas uudisteagentuur Reuters.

Reutersi allikate teatel oli viimast maavärinat tunda ka Egiptuses ja Liibanonis. Kohalik Antakya elanik ütles Reutersile, et oli maavärina ajal linna keskosas asuvas pargis. Inimesed muretsevad nüüd, et piirkonda tabavad veel ka järelvärinad.

Türgi eriolukordade agentuur AFAD teatas, et inimesed ei tohiks viibida Vahemere ranniku ääres, kuna veetase võib tõusta kuni 50 sentimeetrit, vahendas Reuters.

Pärast esimest maavärinat toimus veel üks järeltõuge magnituudiga 5,8, vahendas Deutsche Welle.

"Olime just saabunud Gaziantepi, kui tundsime värinat. Meie auto hakkas värisema, see kestis umbes 10 sekundit. Arvasime kohe, et see on maavärin. Siis nägime, et inimesed jooksevad hoonetest välja," ütles Deutsche Welle korrespondent Julia Hahn.

Kaks nädalat tagasi toimus Türgis ja Süürias võimas maavärin, mille tõttu on hukkunud umbes 46 000 inimest. Türgis on hävinud umbes 264 000 korterit.

Türgi asub maailma ühes seismiliselt aktiivsemas piirkonnas.