Luure: Venemaa proovis saada infot Hollandi kriitilise taristu kohta

Hollandi luure hinnangul on kriitiline merel paiknev infrastruktuur nagu tuulepargid, gaasitorud ja internetikaablid muutunud Venemaa sabotaaži sihtmärkideks.

"Nägime paar kuud tagasi, et Venemaa laev tahtis siseneda alale Põhjamerel, kus on Hollandi meretuulepargid. Nende kavatsus oli vaadata tuuleparkide kontrollikeskuse tööd ning kuidas neid juhitakse. Seega see oli oht. Saatsime mereväe ja piirivalve Venemaa laeva eskortima ja see lahkus piirkonnast," ütles Hollandi sõjalise luureagentuuri juht Jan Swillens.

Holland teatas laupäeval, et saatis välja diplomaatide kattevarjus tegutsenud Venemaa luurajad, sulges Venemaa kaubandusesinduse Amsterdamis ja Hollandi konsulaadi Peterburis.