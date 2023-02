Oluline 21. veebruaril kell 12.39:

- Allikad: Venemaa võib varsti mobiliseerida veel sadu tuhandeid;

- Endised Briti peaministrid ärgitasid Sunakit saatma Ukrainale hävituslennukeid;

- Ukraina saab Marderid märtsis, Gepardi moona juulis;

- Reznikov: Kremli-vastases koalitsioonis on juba 54 riiki;

- Hiina: oleme valmis töötama rahu nimel;

- Jaapan lubas Ukrainale 5,5 miljardi dollari eest abi;

- ISW: Ukraina saavutab lääne toetusega sel aastal initsiatiivi;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 760 sõdurit ja 10 tanki.

Allikad: Venemaa võib varsti mobiliseerida veel sadu tuhandeid

Venemaa võib peatselt mobiliseerida oma relvajõudude koosseisu veel sadu tuhandeid mehi, kinnitasid luureallikad The New York Timesile. USA luure hinnangul võib Venemaa president Vladimir Putin teha peatselt otsuse täiendava mobilisatsiooni osas.

Endised Briti peaministrid ärgitasid Sunakit saatma Ukrainale hävituslennukeid

Kaks endist Suurbritannia peaministrit, Boris Johnson ja Liz Truss, ärgitasid Briti peaministrit Rishi Sunakit Ühendkuningriigi parlamendi alamkojas saatma Ukrainale hävituslennukeid, teatas The Guardian. Johnson ja Truss olid enne Sunakit peaministrid samast Briti konservatiivide erakonnast.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski palus oma hiljutise Suurbritannia riigivisiidi ajal Briti parlamendile peetud kõnes Ühendkuningriigilt hävituslennukeid, meenutas The Kyiv Independent.

Ukraina saab Marderid märtsis, Gepardi moona juulis

Saksa kaitsetööstuse ettevõte Rheinmetall teatas, et nende hinnangul saadetakse esimesed uued Gepardi õhutõrjekahuri padrunid Ukrainale juulis, teatas CNN.

Tarneajast teatas Rheinmetalli tegevjuht Armin Papperger. Samal ajal oli ettevõttel külas Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius. Pappergeri sõnul jõuavad Ukrainasse 20 Marderi lahingumasinat märtsikuu lõpuks. Pistoriuse palve peale laskemoona tootmist suurendada kinnitas Rheinmetalli tegevjuht, et kohati on tootmist kahe- ning kolmekordistatud.

Pappergeri sõnul suudaksid nad veel ühe vahetuse lisada kui vastavad lepingud tulevad. Saksa kaitseminister Boris Pistorius külastas esmaspäeval ka Ukraina sõdureid, kes õppivad Leopard 2 tanke käsitlema. Pistorius kinnitas, et moodsate lahingtankide tootmine võib võtta ligikaudu kaks ja pool aastat aega peale tellimuse esitamist.

Reznikov: Kremli-vastases koalitsioonis on juba 54 riiki

Ukraina kaitseministri Oleksi Reznikovi sõnul on Kremli-vastases koalitsioonis juba 54 riiki, kes olid viimasel Ramsteni formaadi kohtumisel kohal. Reznikov rõhutas, et Ukraina partnerite puhul pole veel väsimust näha.

Oleksi Reznikovi sõnul ei arutatud eelmisel Ramsteni formaadi kohtumisel Brüsselis poliitilisi küsimusi nagu võimalikku relvaabi, vaid ainult relvaabi.

Hiina: oleme valmis töötama rahu nimel

Hiina rahvavabariigi välisminister Wang Yi kinnitas oma Budapesti visiidil, et Hiina on valmis töötama teiste riikidega relvarahu ja püsiva rahu saavutamiseks, vahendas CNN.

EL pikendas Venemaa vastu suunatud sanktsioone aasta võrra

Euroopa Liit otsustas pikendada Venemaa vastu suunatud sanktsioone aasta võrra. Euroopa Liidu ametlikus häälekandjas avaldatud teates kinnitati, et Euroopa Liit toetab vankumatult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust Ukraina rahvusvaheliselt tunnustatud piiridest ning majandusblokk lubab, et jätkab Vene ebaseaduslike anneksioonide mittetunnustamise poliitikat.

Konkreetne sanktsioonide pikendamine on seotud Euroopa Liidu sanktsioonidega, mis võeti algselt vastu 2022. aasta 23. veebruaril, mis tulenesid Venemaa ebaseaduslikust tunnustamisest, okupeerimisest ja osade Ukraina alade annekteerimisest, vahendas Ukrainska Pravda.

Jaapan lubas Ukrainale 5,5 miljardi dollari eest abi

Jaapan lubas esmaspäeval anda Ukrainale 5,5 miljardi dollari väärtuses humanitaarabi, mis pea neljakordistab Kiievile antud abi Tokyo poolt. Jaapani peaminister Fumio Kishida ütles esmaspäeval, et Jaapan on positsioonis, mis võimaldab neil juhtida üleilmseid pingutusi Ukraina toetamiseks võitluses Vene agressiooni vastu, et ülal hoida vaba ja avatud rahvusvahelist reeglitepõhist maailmakorda, vahendas CNN.

Tokyo on varem saatnud Ukrainale 600 miljoni eest finantsabi ja 700 miljoni eest humanitaarabi. Eelmisel suvel hoiatas Jaapani peaminister Fumio Kishida, et "Ukraina täna võib olla Ida-Aasia homme". Jaapanil on territoriaalsed vaidlused Pekingiga kahe riigi vahel asuvate saarte üle ning Venemaaga Kuriili saarte üle. Nõukogude Liidu väed hõivasid Kuriili saared Teise maailmasõja lõpus ning selle territoriaalse vaidluse tõttu ei sõlminud Jaapan kunagi Venemaaga rahulepingut.

ISW: Ukraina saavutab lääne toetusega sel aastal initsiatiivi

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul suudab Ukraina piisava lääneriikide toetuse korral saavutada sel aastal sõjatandril initsiatiivi.

Mõttekoja hinnangul on Ukraina väejuhatuse otsus Bahmuti kaitsta strateegiliselt õigustatud, et sundida suurt hulka Vene vägesid ühes kohas olema. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles hiljuti, et Ukraina jätkab Bahmuti kaitsmist, kuid ei tee seda iga hinna eest. ISW eksperdid juhtisid tähelepanu, et USA valitsuse kaitseministeeriumi allikad väljendasid hiljuti muret kas Ukraina suudab samaaegselt kaitsta Bahmuti linna ja teha vastupealetungi kevadel. Zelenski kommentaarid tunduvad olevat retooriline järeleandmine USA-le.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 760 sõdurit ja 10 tanki

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 144440 (võrdlus eelmise päevaga + 760);

- tankid 3326 (+10);

- jalaväe lahingumasinad 6562 (+9);

- lennukid 299 (+0);

- kopterid 287 (+0);

- suurtükisüsteemid 2338 (+4);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 471 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 243 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2023 (+5)

- tiibraketid 873 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5210 (+1);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 226 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.