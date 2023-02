Valgevene tahab moodustada kuni 150 000 võitlejaga territoriaalkaitse

Valgevene president Aljaksandr Lukašenka teatas esmaspäeval, et ta andis käsu moodustada uus riiklik territoriaalkaitsevägi, mille eesmärgiks on avaliku korra tagamine rahu ajal. Samuti peaks see Lukašenka sõnul tagama, et kõik oskavad relvi käsitleda, vahendas Reuters.

"Olukord ei ole kerge. Ma olen seda öelnud rohkem kui korra: iga mees ja mitte ainult mees peaks oskama relvi käsitleda," ütles Lukašenka Valgevene julgeolekunõukogu konverentsil.

Aljaksandr Lukašenka on varem kinnitanud, et Valgevene ei ühine Venemaa sõjaga Ukraina vastu, kuid teeks seda siis kui Ukraina neid otse ründaks. Lukašenka sõnul on Ukrainas toimuva sõja kogemus näidanud, et Valgevene vajab täiendavat kaitset.

Valgevene kaitseminister Viktor Khrenin teatas, et Valgevene territoriaalkaitses oleks 100 000 kuni 150 000 vabatahtlikku või vajadusel isegi rohkem. Ministri sõnul oleks ideaalselt selline paramilitaarne organisatsioon igas külas ja linnas.

Valgevene regulaarvägedes on ligikaudu 48 000 sõdurit ja ligikaudu 12 000 piirivalvurit rahvusvahelise strateegiauuringute instituudi (International Institute for Strategic Studies) hinnangul.

Aljaksandr Lukašenka on olnud Valgevene autoritaarne riigipea viimased 28 aastat. Valgevene sõltub tugevalt Venemaast poliitiliselt ja majanduslikult ning Venemaa aitas Valgevene julgeolekujõududel 2020. aasta valitsusvastased protestid maha suruda.

Võrdluseks kuulub Eesti Kaitseliitu üle 16 000 liikme ning koos Naiskodukaitse, Noorte Kotkaste ja Kodutütardega on kokku organisatsioonis üle 28 000 vabatahtliku. Kaitseliidu maakaitse komponent kahekordistatakse 9500 võitlejalt 20 000 võitlejani tuleva aasta alguseks, mille tingisid Ukrainas toimuva sõja õppetunnid.

Ukraina moodustas ametlikult enda territoriaalkaitse üksused 2022. aasta 1. jaanuaril ning sellesse kuulub 31 brigaadi iga okupeerimata Ukraina oblasti ja suuremate linnade tarbeks.