Putin peab Föderaalassambleele invasiooni aastapäeva eel kõne

Venemaa president Vladimir Putin peab teisipäeval Vene Föderaalassambleele Ukraina invasiooni aastapäeva eel avaliku kõne, mida kantakse ka video teel üle, vahendas Raadio Vaba Euroopa.

Algselt plaanis Venemaa, et invasioon kestab 10 päeva ning kogu Ukraina on okupeeritud 2022. aasta augustiks, väitis RUSI oma raportis Ukraina allikatele tuginedes.

Mitmete ekspertide hinnangul lootis Vladimir Putin, et kõne pidamise ajaks on tal ette näidata sõjalist edu Ukrainas, kuid Venemaa pealetung Bahmuti lähistel tundub mitte edenevat. Mitmete allikate kinnitusel on Vene väed nii Bahmuti kui Vuhledari rünnates kandnud suuri kaotusi.

Moskva transpordiosakonna teatel on Moskva kesklinn Putini kõne tõttu kaheks päevaks suletud, juhtis tähelepanu Ukrainska Pravda.

Ka Joe Biden peab teisipäeval kõne

USA president Joe Biden kavatseb samuti pidada 20. veebruaril Poolas olulise kõne Varssavi kuningliku lossi ees. Seejärel kohtub Biden kolmapäeval Poola, Eesti ja teiste Euroopa Liidu liidritega, et arutada Ukrainas toimuvat sõda. Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles pühapäeval, et ta loodab USA vägede kohalolu Poolas suurendada. Biden käis teisipäeval üllatusvisiidil Kiievis.