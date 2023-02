Sotsiaaldemokraatide, Isamaa ja Parempoolsete juht väitlesid "Valimisstuudios"

Siseminister Läänemets vastas küsimusele enda väidetavast eemalolekust ja mitteosalemisest koalitsiooni koosolekutel viitega sellele, et teeb oma tööd ja peab käima koosolekutel, kus ei saa sidevahendeid kasutada.

Seeder tunnistas, et pole Perlinguga kohtunud pärast viimase väljaviskamist Isamaa erakonnast, kuid Läänemetsa on näinud ikka: "Ei, päris nii see ei ole sellepärast, et oleme inimestega kohtunud, ma räägin Lauri Läänemetsast. Oleme ikka kohtunud, viimati kohtusime Lauriga laupäeval Viljandi turul, valimiskampaania käigus. Nii et ikka saame konkurentidega kokku."

Küsimusele, kas ta kahetseb Parempoolsete väljaviskamist Isamaast, kes nüüd kandideerivad iseseisvalt ja võtavad tema erakonnalt hääli ära, vastas Seeder: "Ei ole kahetsenud, ma arvan, et see oli väga kasulik nii Isamaa erakonnale kui Eesti poliitikale laiemalt. Selgus on oluline. Isamaa erakonnas said asjad selle võrra selgemaks."

Perlingu sõnul visati nad Isamaast välja maailmavaate pärast ning tänaseks on sotside kõrval ka Isamaa sisuliselt vasakpoolne erakond. "Ajalooliselt tõsi ta on, Isamaa on olnud ju parempoolne erakond ja teinud kõik need parempoolsed reformid, mis on toonud Eestile edu. Need on olnud Laari aegse Isamaa kantud, aga et selles suhtes on kindlasti härra seedril õigus, et et isamaa on liikunud täna sinna vasakule ja kindlasti ajas, kui te vaatate neid otsuseid - sinna tagasi arhailise Eesti suunas," tõdes Perling.

Sellele vaatamata, kinnitas Perling, on Parempoolsed valmis teistega koostööd tegema.

Sotsid tahavad inimeste sissetulekuid tõsta

Läänemets rääkis oma erakonna platvormi tutvustades, et sotsiaaldemokraadid seisavad eelkõige selle eest, et inimeste sissetulekud tõuseksid: "Meil on inimeste toimetulek on keskne sotsiaaldemokraatide jaoks ja loogika on selles, et kui hinnad on kalliks läinud, siis hinnad enam ei lange, isegi kui keegi lubab kolme sendist elektrit või me anname tasuta elektrit - hinnad kahjuks enam odavamaks ei lähe. See tähendab, palgad peavad tõusma sotsiaaldemokraatide jaoks oluline, et miinimumpalka tõuseks 1200 euro peale."

Valimisstuudio. Riigikogu valimised. Vastasseis Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Lisaks tahavad sotsiaaldemokraadid luua 15 000 tasuvat töökohta üle Eesti. "Ja loomulikult - kui me väärtuspoole peale vaatame, siis meie jaoks on iga inimene oluline, vahet ei ole, millisest perekonnast või kui suurest perekonnast on ta või milline tema elulaad on - me neid väärtuseid kaitseme," lisas Läänemets.

Seeder: lai spekter teemasid

Seeder tõi esimesena Isamaa jaoks olulisena välja niinimetatud punamonumentide seaduse, mille riigikogu praegune koosseis vastu võttis, aga mille kehtima hakkamine ei ole veel kindel.

Järgmisena nimetas ta toimetulekut kõige laiemas mõttes, mis puudutab nii inimesi kui ka ettevõtteid ja majanduse konkurentsivõimet.

Edasi tõi Seeder välja riigikaitse ja julgeoleku teemad, mis ei piirdu ainult raha ja relvastusega. Isamaa esimees nimetas ka Vene kodanike valimisõigust kohalikel valimistel ja nende relvalubade teema, keeleoskuse nõuded kohaliku omavalitsuse volikogu liikmetele ja tugevam piirikontroll.

Järgmiseks esitas Seeder demograafia ja perepoliitikaga seotud teemaderingi, edasi kõike haridusega seotut ning viimaseks majandust, energeetikat, regionaalpoliitikat.

Perling: majandus on kõige alus

Perling deklareeris, et Parempoolsete hinnangul lähtub kõik majandusest: "Majandus on kõige alus ja me usume sellesse, et iseendaga hakkama saavad inimesed siin riigis on riigi suurim väärtus. See tähendab, et kui inimesed saavad hakkama tööga ja teenivad tööga leiva lauale, siis see on väärtus."

Tema sõnul tekkiski Parempoolsete erakond, kuna nende hinnangul kadus riigi juhtimise juurest mõistuse hääl. "Me raiskame, me laristame, me jagame toetusi kõikidele ühelt poolt puuduses kannatavatele lastele, kellel on ainuke soe toit koolitoit ja teiselt poolt - vabandage - härradele ja prouadele miljonäridele, tippjuhtidele, vahejuhtidele!"

Tema sõnul said eelmisel aastal hinnaleevendustoetus kõik sõltumata sellest, kas nad on miljonärid või kas neil on puudustkannatavad lapsed. "Me lõpetaks selle jama ära, me lõpetaks raiskamise ära, meil on kärpeplaan!" kinnitas ta.

Teise oluilise teemana rõhutas Perling majanduse kasvamapanekut: "Kui majandus on korras, inimestel on leib laual, siia tulevad investeeringud, talendid ja raha, siis on meie julgeolek kaitstud, sest kasvab inimeste varajõukus ja inimesed hoolivad sellest, mis neil on. Ja inimesed on kõige kindlam julgeolekugarantii meile."

Perlingu sõnul on Parempoolsetele oluline ka Eesti kultuur, aga ka see on hästi hoitud siis, kui Eesti majandusel läheb hästi, sest siis on raha, mille eest seda kõike hoida.