Erakondade valimispeod toimuvad sel korral kõik Tallinnas

Reformierakond peab sel korral oma valimispidu Radisson Collection Hotelis. Sotsiaaldemokraatlik Erakond koguneb valimistulemusi vaatama sealsamas Reval Cafes.

EKRE valimispidu toimub Hiltoni hotellis. Keskerakond koguneb Tallink Express hotellis asuvas restoranis Nero.

Isamaa võtab kohad sisse trahteris Kochi aidad. Eesti 200 valimispidu on Telliskivis asuvad restoranis Kärbes. Isamaa pressiesindaja Viljar Voog ütles, et tegemist on traditsioonilise Isamaa valimispeo kohaga.

Roheliste valimispidu toimub lokaalis Põhja-Öökull vanalinnas. "Lokaal asub Tallinna kesklinnas ja on meie erakonnale sobiva suurusega paik," ütles Roheliste kaasjuht Johanna Maria Tõugu.

Parempoolsed ei osanud veel oma valimispeo kohta öelda ning lubasid sellest teatada lähipäevil.