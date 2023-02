President Karis võttis Kadriorus vastu USA uue suursaadiku volikirja

Karis kiitis Eesti ja Ameerika Ühendriikide häid kahepoolseid suhteid ja edastas tervitused president Joe Bidenile.

"Tänan USA-d otsuste eest Ukraina toetamisel, mis on paljudele eeskujuks. Peame suurendama oma toetust, et aidata tagada võit Ukraina tingimustel. Ukraina Euro-Atlandi integratsioon on piirkonna pikaajalise rahu ja stabiilsuse võti ja Ukrainat tuleb sel teel igati toetada."

Karis avaldas tänu NATO idatiiva tugevdamise ja väekontingendi rotatsioonide eest ning pikaajalise ja märkimisväärse kaitsealase koostöö eest.

Oma volikirjad andsid Eesti riigipeale täna üle Panama vabariigi suursaadik Javier Alcides Bonagas De Gracia, Peruu vabariigi suursaadik Eric Edgardo Guillermo Anderson Machado ning Colombia vabariigi suursaadik Assad José Jater Peña.

Ameerika Ühendriikide suursaadik resideerib Tallinnas. Panama suursaadik ja Colombia suursaadik resideerivad Varssavis ning Peruu suursaadik Helsingis.