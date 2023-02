Mariupolis oli teisipäeva õhtul 11 plahvatust

Mariupolis oli teisipäeva õhtul kuulda 11 plahvatust

Okupeeritud Mariupoli linnas oli teisipäeva õhtul kuulda 11 eri plahvatust, teatas Mariupoli linnavolikogu. Esialgsetel andmetel toimus kaks plahvatust kesklinnas ja Kalmiuse linnaosas ning peale plahvatusi kesklinnas ja vasakkaldal oli linnas elektrikatkestus, vahendas Ukrainska Pravda.

Plahvatuste toimumist kinnitas Ukrainska Pravdale üks kohalik elanik. Esimene plahvatus toimus linnavalitsuse teatel kell 22.23 ning linnavalitsuse väitel toimusid need ilmselt kohtades, kuhu on koondunud Vene väed.

Mariupol asub rindejoonest Lõuna-Ukrainas pea 80 kilomeetri kaugusel. Praegu Ukraina kasutuses olevate HIMARS-i GMLRS-i (Guided Multiple Launch Rocket System) rakettide lennuulatus võib olenevalt raketivariandist olla üle 80 kilomeetri, kuid sõjalise printsiibina ei viida suurtüki- ega raketiüksuseid kunagi rindejoonele liiga lähedale.

Venemaa ründas öösel Dnipro ja Sumõ linnu

Ööl vastu kolmapäeva kell pool kaks tulid teated plahvatustest Ukraina Dnipro ja Sumõ linnades. Dnipropetrovski oblastis oli õhuhäire vahemikus 01:27 kuni 02:06 ning Sumõ oblastis 1.35 kuni 2.10. Ukraina võimude teatel olid plahvatused seotud Ukraina õhutõrjesüsteemi töötamisega, vahendas Ukrainska Pravda.

Kuleba: teeme tööd lennunduskoalitsiooni loomiseks

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles Ukrinformile, et Ukraina teeb pidevalt tööd, et moodustada mitmest riigist lennunduskoalitsioon. Tulenevalt lennukite tehnoloogilisest keerukusest on Kuleba sõnul moodsate lääne hävituslennukite tarneks vaja kollektiivset otsust ning see võtab veel aega.

Dmõtro Kuleba sõnul aitavad moodsad lääneriikide hävituslennukid Ukrainat kahel viisil – esiteks õhukaitse tugevdamine ja õhusihtmärkide hävitamine ning teiseks maavägede toetamine. Mõlemad funktsioonid on Kuleba sõnul Ukrainale väga olulised.

WSJ: uued Vene sanktsioonid on sihitud Vene kaitsetööstuse vastu

Ameerika Ühendriigid peaks peatselt teatama uutest sanktsioonidest Venemaa vastu, mille raames pannakse sanktsioonide alla veel 200 inimest ja Vene organisatsiooni, kinnitasid asjaga kursis olevad allikad The Wall Street Journalile. Sanktsioonide alla pannakse mitmed Vene kubernerid ja Vene valitsusametnike pereliikmed ning Vene sõjatööstuse ettevõtted ja organisatsioonid, mis on loodud sanktsioonidest kõrvale hiilimiseks.