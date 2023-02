Vene väed pommitasid Hersoni oblastit ja Harkivit

Oluline 22. veebruaril kell 20.55:

- Vene väed pommitasid kolmapäeval Hersoni oblastit ja Harkivi linna;

- B9 liikmesriigid mõistsid ühisdeklaratsioonis Venemaa sõja Ukrainas hukka;

- Hispaania valmistub andma Ukrainale kuut Leopardi tanki;

- Iisrael rajab Ukrainale parema eelhoiatussüsteemi;

- Vene võimud süüdistasid Ukraina häkkereid valeõhuhäirete tekitamises Venemaal;

- Mariupolis oli teisipäeva õhtul kuulda 11 plahvatust;

- Bloomberg: USA annab Ukrainale pikamaa GPS lennukipommide komplekte;

- Venemaa ründas öösel Dnipro ja Sumõ linna;

- Kuleba: teeme tööd lennunduskoalitsiooni loomiseks;

- WSJ: uued USA Vene sanktsioonid on sihitud Vene kaitsetööstuse vastu;

- Itaalia lubas teisipäeval Ukrainale veel õhutõrjesüsteeme;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 620 sõdurit ja 8 tanki.

Vene väed pommitasid Hersoni oblastit

Vene väed pommitasid kolmapäeval Hersoni oblastit, teatasid kohalikud võimud. Hersoni linnast umbes 40 kilomeetri kaugusel paikneva Novotjahhinka asula pommitamises sai surma kaks inimest.

Varem teatas Harkivi oblasti kuberner, et Vene raketirünnaku tagajärjel sai Harkivi linnas kaks inimest haavata.

Poola ametnik: Ida-Euroopa riigid mõistavad Veemaa sõja ühiselt hukka

Kõik Bukaresti Üheksa (B9) liikmed ehk NATO idatiiva riigid mõistavad ühiselt hukka Venemaa sõja Ukrainas, ütles Poola presidendi nõunik Marcin Przydacz kolmapäeval ajakirjanikele.

"Kõik liitlased nõustusid, et nad toetavad üksteist ohuolukorras," sõnas ta.

"Deklaratsiooni järgmine punkt on Venemaa Ukraina vastu peetava julma, verise sõja hukka mõistmine. Kõik Bukaresti Üheksa liikmed allkirjastasid need sõnad," lisas Przydacz.

B9 gruppi kuuluvad Bulgaaria, Tšehhi, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Slovakkia ja Ungari.

Hispaania plaanib Ukrainale anda kuus Leopardi tanki

Hispaania kaitseministri Margarita Roblesi sõnul plaanib riik anda Ukrainale kuus Leopard 2A4 tanki. Ministri sõnul võib antavate tankide arv aja jooksul kasvada.

"Me teeme praegu korda kuus Leopard 2A4 masinat võimalusega – kui vaja ja meie liitlased seda soovivad – nende hulka suurendada," sõnas Robles.

Robles ütles juba jaanuaris, et Hispaania võib saata Ukrainale Saksamaal toodetud Leopardi tanke ning tegutseb selles küsimuses koostöös oma lääne liitlastega. Saksamaa on nõustunud saatma Ukrainale neid tanke ning Berliin on andnud loa, et NATO liitlased võivad sama teha.

Julgeoleku- ja kaitseuuringute mõttekoja Elcano andmetel on Hispaanial 108 Leopard 2A4 tanki. Umbes pooled Hispaania tankid paiknevad selle enklaavides Ceutas ja Melillas ning 53 tanki on Zaragozas asuvas sõjaväebaasis ja need tuleks töökorda teha.

Belgorodi võimud teatasid pommitamisest

Belgorodi oblasti kuberner Vjašeslav Gladkov teatas, et piiri lähistel pommitati Šebekino linna. Kuberneri sõnul sai kaks inimest vigastada. Kohalikud võimud süüdistasid rünnakus Ukrainat, vahendas BBC.

Iisrael rajab Ukrainale parema eelhoiatussüsteemi

Iisrael peaks kolme kuuga suutma rajada Ukraina tarbeks õhurünnakute eelhoiatussüsteemi, mis võtab Ukraina eripärasid arvesse, kinnitas Ukraina suursaadik Iisraelis Jevhen Kornišuk. Eelhoiatussüsteemi rajamist kinnitas hiljuti Kiievis käinud Iisraeli parlamentaarne delegatsioon.

Iisraeli õhuhoiatussüsteemi eripäraks on õhuhoiatuse töötamine konkreetses piirkonnas, mida pommitatakse. Praegu aktiveeritakse Ukrainas õhurünnaku häire korral õhuhäire suurel territooriumil, vahendas BBC. Uus Iisraeli süsteem annaks ka täpselt teada kui palju on aega enne tabamusi varjuda.

Venemaa pommitas kolmapäeval Harkivi linna

Harkivi oblasti ja linna võimud teatasid, et Venemaa ründas rakettidega kolmapäeval Harkivi linna, vahendas Ukrainska Pravda.

Vene võimud süüdistasid Ukraina häkkereid valeõhuhäirete tekitamises Venemaal

Kümnes suuremas Vene linnas oli kolmapäeva varahommikul raadio teel kuulda raketirünnaku õhuhäiret, vahendas The Moscow Times ja Ukrainska Pravda. Voroneži oblasti võimud teatasid, et tegu oli valehäirega ning süüdistasid Ukrainat, kelle häkkerid suutsid häiresüsteemi üle kontrolli saavutada. Ka Venemaa eriolukordade ministeerium süüdistas toimunus Ukrainat.

Teiste oblastite võimud pole toimunut veel kommenteerinud.

So radio stations across Russia are apparently hacked and air raid sirens are coming over the airwaves https://t.co/yvbTRBLlpe — Olga Lautman (@OlgaNYC1211) February 22, 2023

Mariupolis oli teisipäeva õhtul kuulda 11 plahvatust

Okupeeritud Mariupoli linnas oli teisipäeva õhtul kuulda 11 eri plahvatust, teatas Mariupoli linnavolikogu. Esialgsetel andmetel toimus kaks plahvatust kesklinnas ja Kalmiuse linnaosas ning peale plahvatusi kesklinnas ja vasakkaldal oli linnas elektrikatkestus, vahendas Ukrainska Pravda.

Mariupoli linnavalitsus teatas hiljem, et plahvatused toimusid lennujaama lähistel kesklinnas ning hävitati ka üks laohoone.

Plahvatuste toimumist kinnitas Ukrainska Pravdale üks kohalik elanik, kelle sõnul oli 10 kuni 11 plahvatust. Esimene plahvatus toimus linnavalitsuse teatel kell 22.23 ning linnavalitsuse väitel toimusid need ilmselt kohtades, kuhu on koondunud Vene väed.

Mariupol asub rindejoonest Lõuna-Ukrainas pea 80 kilomeetri kaugusel. Praegu Ukraina kasutuses olevate HIMARS-i GMLRS-i (Guided Multiple Launch Rocket System) rakettide lennuulatus võib olenevalt raketivariandist olla üle 80 kilomeetri, kuid sõjalise printsiibina ei viida suurtüki- ega raketiüksuseid kunagi rindejoonele liiga lähedale.

Eraldiseisvalt levisid sotsiaalmeedias videoklipid Vene õhutõrjesüsteemide töötamisest mitte ainult Mariupolis, vaid ka Donetskis, Makijivkas ja Ilovaiskis.

Bloomberg: USA annab Ukrainale pikamaa GPS-iga lennukipommide komplekte

Uudisteagentuuri Bloomberg teatel kavatseb USA anda Ukrainale GPS-iga juhitavaid JDAM-i (Joint Direct Attack Munition) lennukipommide komplekte, millega saab tabada sihtmärke, mis on üle 70 kilomeetri kaugusel. Pentagon pole veel ametlikult nende relvade saatmisest teatanud.

JDAM-i komplektide abil on võimalik muuta juhitamatud lennukipommid juhitavateks. Allikate kinnitusel on Ukrainale kavas anda JDAM-ER (ehk JDAM extended range) variatsioon komplektist. Neid toodab USA ettevõte Boeing, kes sai 20. jaanuaril USA valitsuselt tellimuse toota neid komplekte 40,5 miljoni dollari väärtuses.

USA kaitseministeerium ehk Pentagon teatas 21. detsembril, et Ukrainale saadetakse täppisõhumoona, kuid tollal ei täpsustatud Pentagon selle sisu. JDAM-i komplekte on müüdud 26 riigile maailmas ning neid kasutavad nii USA õhuvägi kui ka merevägi.

Venemaa ründas öösel Dnipro ja Sumõ linna

Ööl vastu kolmapäeva kell pool kaks tulid teated plahvatustest Ukraina Dnipro ja Sumõ linnas. Dnipropetrovski oblastis oli õhuhäire vahemikus 01:27 kuni 02:06 ning Sumõ oblastis 1.35 kuni 2.10. Ukraina võimude teatel olid plahvatused seotud Ukraina õhutõrjesüsteemi töötamisega, vahendas Ukrainska Pravda.

Kuleba: teeme tööd lennunduskoalitsiooni loomiseks

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles Ukrinformile, et Ukraina teeb pidevalt tööd, et moodustada mitmest riigist lennunduskoalitsioon. Tulenevalt lennukite tehnoloogilisest keerukusest on Kuleba sõnul moodsate lääne hävituslennukite tarneks vaja kollektiivset otsust ning see võtab veel aega.

Dmõtro Kuleba sõnul aitavad moodsad lääneriikide hävituslennukid Ukrainat kahel viisil – esiteks õhukaitse tugevdamine ja õhusihtmärkide hävitamine ning teiseks maavägede toetamine. Mõlemad funktsioonid on Kuleba sõnul Ukrainale väga olulised.

WSJ: uued USA sanktsioonid on sihitud Vene kaitsetööstuse vastu

Ameerika Ühendriigid peaks peatselt teatama uutest sanktsioonidest Venemaa vastu, mille raames pannakse sanktsioonide alla veel 200 inimest ja Vene organisatsiooni, kinnitasid asjaga kursis olevad allikad The Wall Street Journalile. Sanktsioonide alla pannakse mitmed Vene kubernerid ja Vene valitsusametnike pereliikmed ning Vene sõjatööstuse ettevõtted ja organisatsioonid, mis on loodud sanktsioonidest kõrvale hiilimiseks.

Itaalia lubas teisipäeval Ukrainale veel õhutõrjesüsteeme

Itaalia peaminister Giorgia Meloni käis teisipäeval Kiievis ning lubas Ukrainale täiendavaid õhutõrjesüsteeme. Varem on Itaalia lubanud saata Ukrainale koos Prantsusmaaga SAMP/T-MAMBA õhutõrjesüsteemi.

Giorgia Meloni mainis Kiievis, et peatähtis on taristu ja inimeste kaitse ning Itaalia on keskendunud õhusüsteemidele SAMP/T, Spada ja Skyguard.

Poola Leopard 2 tankid jõuavad Ukrainasse lähinädalatel

Poola välisministeerium kinnitas teisipäeval, et nende Leopard 2 tankid jõuavad Ukrainasse järgmise kahe või kolme nädala jooksul kui tankimeeskondade väljaõpe ühele poole saab, vahendas CNN.

Briti luure: Putin jätkas sõjaka retoorikaga, kuid ei teatanud uutest algatustest sõjatandril

Ühendkuningriigi kaitseministeerium tõi oma hommikuses ülevaates esile, et kuigi Venemaa president Vladimir Putin oli teisipäeval oma kõnes väga sõjakas ei teatanud Putin ühestki uuest praktilisest meetmest, mis muudaks Venemaa olukorda Ukraina sõjatandril.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 February 2023



Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/j0JSKHfdrW



#StandWithUkraine pic.twitter.com/7jobEjHTWl — Ministry of Defence (@DefenceHQ) February 22, 2023

Britid juhtisid tähelepanu, et Vladimir Putin jätkab vastuolulist narratiivi, kus samal ajal räägitakse eksistentsiaalsest võitlusest ning korrates kõige kulgemist plaanide kohaselt. Seetõttu on mõlemad sõnumid ebaefektiivsed.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 620 sõdurit ja 8 tanki

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril.

- elavjõud umbes 145060 (võrdlus eelmise päevaga + 620);

- tankid 3334 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 6569 (+7);

- lennukid 299 (+0);

- kopterid 287 (+0);

- suurtükisüsteemid 2345 (+7);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 471 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 243 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2026 (+3)

- tiibraketid 873 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5212 (+2);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 226 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.