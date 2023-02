Otse kell 11: Eesti Panga ökonomistid majanduse rahastamisest

Eesti Panga avalikul seminaril tutvustavad keskpanga ökonomistid Taavi Raudsaar ja Mari Tamm kolmapäeval vast valminud "Majanduse rahastamise ülevaadet" ehk millised on Eesti majapidamiste ja ettevõtete rahastamisvõimalused. Kell 11 algavat seminari saab otsepildis jälgida ERR-i portaalis.

Seminaril saab teada, kuidas on mõjutanud tõusvad intressimäärad ja ebakindel majandusväljavaade ettevõtete ja inimeste laenusaamise võimalusi; kui palju on tõusnud laenuintressid Eestis ja teistes riikides; millise hinnangu annavad ettevõtted tänasele laenukeskkonnale ning kuidas on muutunud hoiuseintressimäärad ja hoiustamine.