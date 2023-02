Riigikogu praegune koosseis lõpetab töö

Riigikogu kiitis kolmapäeval heaks avalduse Ukraina toetuseks, millega mõistis hukka Venemaa Föderatsiooni jätkuva sõjalise agressiooni Ukrainas. Avalduse vastuvõtmist toetas 85 riigikogu liiget.

Riigikogu kiitis heaks ka relvaseaduse muudatused, mille järgi väljastatakse relvalube vaid Euroopa Liidu ja NATO liikmesriikide kodanikele ning teiste välismaalaste, näiteks Venemaa kodanike relvaload tunnistatakse kehtetuks.

Kokku oli kolmandal lugemisel 18 eelnõu.

Riigikogu liikmed, kes enam ei kandideeri, rääkisid, et selja taha jäi huvitav aeg. Keskerakondlane Marika Tuus-Laul on olnud viies riigikogu koosseisus ehk 20 aastat ja ütles, et ära minna on kurb. "Aga tuleb mõistusega võtta. Mõtlen ka seda, et võib-olla on tõepoolest aeg natukene hobidega tegeleda ja võib-olla ka kirjutada mälestusi või selliseid asju," rääkis ta.

Isamaa fraktsiooni liige Viktoria Ladõnskaja-Kubits oli riigikogu kahe koosseisu liige ehk oli parlamendis kaheksa aastat. "Ma arvan, et kaheksa aastat on piisavalt mahukas periood selleks, et midagi saavutada, selleks, et midagi realiseerida, selleks, et püstitatud eesmärke kätte saada," sõnas ta.

Reformierakonna fraktsiooni liige Marko Torm oli asendusliikmena riigikogus kaks ja pool aastat ning ka tema uuesti ei kandideeri. "Tegelikult on suur rõõm ja tänutunne, et sai Eesti riiki parlamendi liikmena teenida ja on hea meel, et tegelikult vaatamata raskele ajale sai mitmeid suuri asju Eesti riigi jaoks ära tehtud," ütles ta.

Tulevastele riigikogu liikmetele soovib Torm kannatlikku meelt. "Asjad ei pruugi siin liikuda nii kiiresti kui tahaks. Tahaks ju kohe toimetama hakata, aga natuke on vaja kannatlikku meelt. Demokraatia võlu ja valu see on," ütles Torm.

"Enne kui sa tuled siia majja, panna ritta mingisuguseid eesmärke või mõtteid, mille nimel ja mille pärast sa siia tahad tulla ja aeg-ajalt sellega värskendada oma mälu," soovitas Ladõnskaja-Kubits.

"Tuleb teada, miks sa tuled siia. Mida sa tahad teha ära ja mis on su põhimõtted – see on kõige tähtsam," ütles Tuus-Laul.