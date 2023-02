Rakvere vald pani kahe kooli sulgemise plaani pausile

Lasila põhikooli ja lasteaia ning Veltsi lasteaed-algkooli vaid lasteaedadeks muutmise punkti päevakorda jätmise vastu oli kolmapäevasel Rakvere vallavolikogu istungil 10 saadikut 17st. See tähendab, et sügisest jätkatakse mõlemas majas koolihariduse andmist.

Kui kauaks Lasila ja Veltsi koolile hing sisse jääb, sõltub paljuski sellest, kas koolidesse suudetakse õpilasi juurde saada, ütles Rakvere vallavanem Maido Nõlvak. Praegu valivad paljud piirkonna lastevanemad kogukonnakooli asemel kaugemal asuva suurema kooli.

"Kui me suudame üheskoos kogukondadega laste arvu suurendada, et see kõver hakkab tagasi minema, siis me suudame maakoolid päästa. Ja teiseks, kui ka poliitiline olukord muutub riigis ning maakoole hakatakse väärtustama ja hakatakse sinna lisaraha juurde panema, siis võib-olla jäävad Eestimaal ka väikesed maakoolid püsima," ütles Nõlvak.

Lasila ja Veltsi kooli juhtiva Marja-Liisa Männiku sõnul peaks jääma lastevanematele valik, kas laps pannakse rahvarohkesse või väikesesse kooli.

"Muidugi, on erinevaid lapsi, mõnele sobibki suure kooli keskkond palju rohkem. Aga on lapsi, kellele sobib vaiksem keskkond, miks me ei luba seda neile siis? Ma arvan, et me peaks siiski säilitama väikesed maakoolid ja vaiksema koolikeskkonna," rääkis Männik.

Lasila mõisakooli lastevanemad tõstsid esile seda, et väikeses koolis jõuab õpetaja tegelda iga lapsega.

"Kuna siin on viis õpilast klassis, siis õpetaja jõuab iga lapseni. Nad tegelevad koos, nad õpivad koos ja lapse areng on olnud täiesti hüppeline. Me oleme väga rahul selle kooli ja selle keskkonnaga," ütles lapsevanem Ivika Aman.

"Lasila on väga äge kant, siia tasub tulla elama. Ma isegi kolisin Tallinnast siia paar aastat tagasi, valides Lasila selle tõttu, et siin on väga äge kool ja väga äge kogukond ning kaunis loodus ja mõnus atmosfäär," sõnas lapsevanem Kristina Seema.

Praegu õpib Lasila põhikoolis 58 ja Veltsi algkoolis 15 õpilast.